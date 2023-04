Sconcerto e dolore per il lutto che ha colpito il popolare cantautore Roberto Vecchioni. Nella giornata di oggi, martedì 18 aprile, il cantante ha annunciato sui social la morte del figlio Arrigo. Il 36enne era il terzo dei quattro figli avuti da Roberto, il primo nato dal matrimonio con Daria Colombo, sposata nel 1981. A colpire, oltre alla giovane età di Arrigo, sono state le parole usate dal papà.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. In un primo momento si era parlato di una possibile lunga malattia come causa della morte. Tuttavia le cause del decesso non sono state rese note. E nelle ultime ore diverse persone hanno fatto confusione con la malattia che invece ha colpito un altro figlio di Roberto Vecchioni, il più giovane Edoardo.

Leggi anche: Terribile lutto per Roberto Vecchioni, un dolore troppo forte da sopportare





Cosa è successo dopo la morte di Arrigo Vecchioni

Roberto Vecchioni, amatissimo autore di pezzi entrati nella storia della musica italiana come “Sogna ragazzo sogna” ma anche scrittore, paroliere e poeta, ha avuto quattro figli. La prima è stata Francesca, che il cantautore ha avuto dalla prima moglie Irene Bozzi. Dopo il divorzio Vecchioni incontrò Daria Colombo che sposò e dalla quale ebbe altri tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo. Subito dopo la morte del terzogenito alcuni hanno ipotizzato che la causa della morte fosse legata ad una terribile malattia.

Stiamo parlando della Sclerosi Multipla, che ha però colpito non Arrigo bensì l’ultimo dei figli di Roberto Vecchioni, Edoardo. Proprio a quest’ultimo il cantautore ha dedicato nel 2007 la canzone “Le rose blu”. Lo stesso Edoardo ha scritto un libro sulla propria condizione, il romanzo dal titolo “Sclero”. Il 20enne, diplomatosi alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e ha scritto diversi articoli per L’Unità.

L’artista, 80 anni il prossimo 25 giugno, ha scritto anche altri brani per i suoi figli. Nel 2016 ha pubblicato “Canzoni per i figli”, album che conteneva ad esempio “Canzone da lontano”, una ninna nanna dedicata a Francesca, una versione recitata di “Figlio figlio figlio” e una con nuovo arrangiamento di “Un lungo addio”, brano scritto per Carolina.

“Intervento chirurgico urgente”. Ansia per Loredana Bertè, costretta a rinviare il tour