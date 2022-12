Lutto nel cinema e nella tv italiana: è morto Lando Buzzanca. L’uomo aveva 87 anni e si è spento anell’Hospice del Gemelli Medical Center-GMC, dove era ricoverato da circa un mese. A confermare la notizia, la compagna dell’attore, Francesca della Valle. La donna, che stava insieme a Buzzanca dal 2016, ha tuttavia che dietro la morte dell’attore italiano, c’è qualcosa di oscuro e poco chiaro. Queste le sue parole: “Le responsabilità sono molte, io non mi fermo: la verità verrà fuori”.

E ancora: “Si è realizzato, ciò che avevo previsto e dichiarato. Nessuno è intervenuto affinché Lando fosse salvato”. La donna, giornalista, autrice e presidente dell’Associazione “Labirinto 14 luglio” che si batte per la modifica delle legge 6/04 e la difesa delle persone fragili, da diverso tempo stava facendo una battaglia proprio per far uscire dall’hospice, l’attore. “Chi dice di ‘proteggere’ Lando, dovrebbe guardarsi allo specchio perché, grazie all’applicazione della legge 6/04, vedrebbe l’aguzzino che lo sta condannando a morte”.

Solo ieri aveva scritto: “Liberatelo prima che sia troppo tardi”. Qualche mese fa invece: “Lando Buzzanca sta morendo, denutrito e disperato, rinchiuso, contro la sua volontà, in una Rsa dal 27 dicembre 2021. La responsabilità sarà di tutti coloro che lo stanno trattenendo là, chiunque essi siano”.

Come abbiamo raccontato più volte, anche il medico curante dell’attore, Fulvio Tomaselli, aveva dichiarato che le condizioni di Buzzanca erano andate peggiorando, dal momento in cui era stato portato nell’hospice. Dall’altra parte della trincea, il figlio di Lando, Massimiliano Buzzanca. È lui che si è preso cura del padre in questi ultimi tempi e sui cui vertono le critiche più ingiuriose.

Addio Lando Buzzanca mattatore della commedia italiana degli anni 60/70. Felice di averti onorato e premiato all’8.a edizione del #MonteCarloFilmFestival Ciao Lando ti ricorderemo sempre per il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua voce e le tante risate che ci hai fatto fare pic.twitter.com/Yc55TFUB6V — Ezio Greggio (@EzioGreggio) December 18, 2022

L’uomo infatti aveva minacciato anche di denunciare sia la compagna del padre, sia il medico, dichiarando che invece l’attore aveva perso la sua lucidità e che si era reso necessario portarlo all’interno di una struttura adatta alla sua condizione. Staremo a vedere se la donna muoverà denuncia, facendo capire una volta per tutte, come stavano davvero le cose.

