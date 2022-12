Sgomento in provincia di Treviso per l’addio improvviso a Barbara Broggi, morta in casa per un malore. Nessuno poteva immaginare una fine così tragica per la donna, che aveva 45 anni e risiedeva nel comune veneto di Vazzola. Il primo ad ipotizzare che qualcosa fosse successo è stato suo marito, come riferito dal sito TrevisoToday. Il coniuge, non riuscendosi a mettere in contatto con lei, ha allertato un’amica della 45enne, che ha deciso di recarsi nell’abitazione della sfortunata vittima facendo la scoperta choc.

Ciò che ha lasciato tutti sconcertati è che Barbara Broggi sia morta improvvisamente per questo malore assurdo. Non aveva accusato nessun problema fisico né pare avesse patologie pregresse. Era una grandissima lavoratrice, infatti da 5 anni era al servizio della Amorim Cork di Conegliano con l’incarico di addetta al confezionamento. Tutta la sua famiglia è ora distrutta dal dolore. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno constatato il suo prematuro decesso.

Barbara Broggi è morta per un malore in casa: aveva 45 anni

Quando ha accusato il malessere, la 45enne si trovava da sola in casa e quindi non ha potuto nemmeno avere la possibilità di allertare qualcuno. Barbara Broggi è poi morta, per colpa di un malore, nonostante il soccorso dell’ambulanza. Straziante il ricordo dell’Amorim Cork di Conegliano, che sul social network Facebook ha pubblicato una foto della dipendente e un lungo e commovente messaggio. Un commiato molto coinvolgente, che ha emozionato tutti coloro che la conoscevano.

Questo l’ultimo saluto dell’azienda in cui lavorava Barbara Broggi, uccisa presumibilmente da un attacco cardiaco: “Barbara… come poter condensare in poche righe quello che rappresenti per noi? Sei la ragazza, amica, collega schietta e sincera, sempre vestita del tuo più grande sorriso. Hai coltivato l’allegria, l’amicizia, l’onestà e ora lasci un vuoto enorme. Ti sei fatta davvero voler bene e probabilmente è questo lo scopo della vita: riempire l’anima degli altri dei sentimenti più puri e felici, affinché il nostro ricordo possa continuare a vivere nei cuori di chi ci ha amato. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te e la tua famiglia”.

Ed è la seconda brutta notizia che colpisce il trevigiano in poche ore. Infatti, a Trevignano è invece morta la giovane mamma Laura Borsato di 35 anni. Quest’ultima è stata sconfitta da un tumore al seno, che aveva scoperto dopo la gravidanza. Ha lasciato un figlio di appena un anno.