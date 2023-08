19enne muore annegato sulle coste italiane. Siamo a Gallipoli, la famosa città balneare in Puglia, qui un ragazzo di origine albanese, Anxhelo Cara è deceduto tra le onde del mare. Il giovane, proveniente dalla provincia di Bari e residente ad Altamura, è morto mentre si stava rilassando a Baia Verde, nel territorio di Gallipoli, in prossimità del lido Zen. Non si sa ancora, cosa sia capitato al 19enne, ma sembra che intorno alle 11 del mattino, il ragazzo sia stato trascinato via dalla corrente mentre stava facendo il bagno con la sua ragazza.

I due hanno provato a combattere la potenza del mare e ad avere la peggio è stato proprio il giovane. Il ragazzo è entrato in acqua, sembra, proprio per soccorrere la sua ragazza che stava facendo il bagno. La fidanzata infatti aveva delle difficoltà a tornare a riva per via delle correnti, le stesse che poco dopo lo hanno trascinato a largo e hanno avuto il sopravvento su di lui. Secondo alcuni i due sono stati vittime della famosa risacca nelle acque ioniche.





19enne muore annegato sulle coste italiane

Chiaramente sono subito stati allertati i soccorsi e sono giunti sul posto gli uomini della guardia costiera e della capitaneria di porto. Il tutto mentre il personale del lido Zen era intento a recuperare il ragazzo. Una volta ripescato subito i bagnini hanno notato che il giovane era già privo di coscienza.

Una volta a riva i paramedici del 118 hanno tentato tutte le manovre di rianimazione ma il ragazzo era rimasto senza aria per troppo tempo. Ci hanno provato per un’ora e mezza a riportarlo in vita ma non c’è stato nulla da fare. Il giovane è stato quindi dichiarato morto poco più tardi. Sulla spiaggia della tragedia sono subito arrivati i carabinieri che, insieme ai militari della guardia costiera, hanno preso i rilievi del caso e la ricostruzione dell’accaduto.

Sempre nella giornata di ieri, sempre in provincia di Lecce, aveva acuto esito positivo invece un’altra possibile tragedia. Due ragazzi infatti, erano rimasti intrappolati su uno scoglio, per via della risacca che non aveva permesso loro di tornare a riva. In quel caso però, la guardia costiera era riuscita a salvare i giovane e a scongiurare un altro terribile avvenimento tra le onde ioniche.

