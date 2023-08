Gigi D’Alessio, caos durante il concerto. Circa 5mila spettatori a Castel di Sangro hanno atteso che il cantautore salisse sul palcoscenico per dare inizio all’esibizione, poi però a 5′ dalla fine sarebbe scoppiato il caos tra i presenti. Panico e urla davanti a quella scena che avrebbe richiesto anche il pronto intervento degli agenti dei carabinieri che hanno interrotto l’evento per ripristinare l’ordine. Il tour estivo del cantante sembra non essere stato baciato del tutto dalla fortuna. Infatti anche lo spettacolo del 4 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia sarebbe stata posticipata al 10 del mese a causa di un imprevisto dovuto al maltempo.

Scoppia il caos durante il concerto di Gigi D’Alessio, i carabinieri costretti a intervenire. Un tour per il cantante napoletano che sembra essere un susseguirsi incessante di imprevisti. Prima all’Arena dei Pini di Baia Domizia, quando a causa del maltempo, Gigi si è visto costretto a interrompere lo spettacolo in accordo con gli organizzatori e lo staff.

Una tromba d’aria improvvisa avrebbe condotto i presenti a cercare prontamente riparo dalla pioggia, dal forte vento e dalla sabbia. A comunicare la decisione è stato il sindaco di Cellole Guido Di Leone. “Concerto di Gigi D’Alessio rimandato al 10 Agosto. Ci dispiace tanto”. Poi il caos anche nel corso dell’esibizione a Castel di Sangro che avrebbe visto la partecipazione dei giocatori del Napoli, campione d’Italia, in ritiro a Castel di Sangro.

La rappresentanza azzurra si è intrattenuta con D’Alessio a cantare alcuni brani, tra loro anche il vice presidente Edo De Laurentiis con Folorunsho, Contini e Zerbin. Purtroppo però verso la fine del concerto, è scoppiata una lite che sarebbe poi degenerata nel caos generale nel giro di poco tempo. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno provato a fare rientrare la situazione evitandondo consegueze irreversibili.

Pugni e spintoni, urla e panico tra i presenti: sul posto anche la Croce Azzurra Alto Sangro, con il presidente Mario D’Arcangelo e i sanitari che hanno dovuto fare fronte a diverse emergenze. Infatti i presenti che hanno assistito alla scena della lite sono andati incontro a malori di diverso tipo che hanno richiesto il pronto intervento del personale medico. Svenimenti, attacchi di panico, perdita di coscienza di molti tra i presenti: il concerto è stato interrotto prima del previsto tra malesseri e paura negli occhi degli spettatori.