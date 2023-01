Meteo Italia, arriva la neve. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’inverno è davvero arrivato: “Freddo e neve sono in arrivo al nord dove le previsioni indicano imbiancate anche le pianure e non solo i rilievi montuosi. Come sottolinea anche 3BMeteo l’Italia, e non solo, sarà interessata in questa settimana da correnti polari marittime”.

Ebbene oggi, giovedì 19 gennaio, diverse località si sono risvegliate imbancate dai fiocchi di neve. Ad esempio in Liguria nell’entroterra genovese. Una coltre di 10 centimetri di candida neve si è posata sulla zona di Santo Stefano d’Aveto. In tutta la regione, d’altronde, le temperature sono crollate nelle scorse ore. Sull’Appennino toscano ci sono disagi per i 50 centimetri di neve caduta che ha spinto gli agricoltori della Coldiretti a scendere in strada coi trattori.

Leggi anche: Meteo, ciclone artico ‘Thor’ sull’Italia: neve e gelo anche in pianura. Prime scuole chiuse





Freddo e neve, l’evoluzione nelle prossime ore

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato su Facebook: “Nevicate sono in corso sui passi appenninici, in funzione i mezzi spazzaneve”. Anche in Sardegna già da ieri sera le cime dei monti di Pula (Is Cannoneris) a circa 700 metri sul livello del mare, ma anche le colline di Dolianova, nella città metropolitana di Cagliari, a circa 800 metri di altezza hanno visto la prima neve dell’anno.

Nelle prossime ore la neve arriva al nord-est e sull’Emilia Romagna anche in pianura specialmente su quest’ultima. Un altro minimo depressionario è previsto per domani, venerdì 20 gennaio, con maltempo soprattutto al centro-sud con neve abbondante lungo l’Appennino anche a quote collinari. Col passare delle ore comunque al Nord la situazione andrà migliorando.

3BMeteo per venerdì prevede: “Residue nevicate al mattino sulla dorsale calabrese e sui rilievi della Sicilia settentrionale dai 600/800m, con recrudescenza dei fenomeni dal pomeriggio quando giungerà il fronte in azione sulla Sardegna. Nevicherà anche intensamente su parte dell’Appennino centrale e soprattutto meridionale, con quota neve in calo entro sera a 300/500m tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, 700m tra Calabria e Sicilia. Circa 30cm potrebbero cadere entro sera a Capracotta, una decina a Campobasso, 5/10cm a Potenza”.

Matteo Messina Denaro, perché si parla anche di Denise Pipitone: parla il legale di Piera Maggio