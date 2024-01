Esami di maturità 2024, quali sono le materie del secondo scritto. Sono state ufficializzate in queste ore le materie della seconda prova degli esami di maturità che si svolgerà il prossimo 20 giugno. Saranno in tutto mezzo milione gli studenti interessati che prima, il 19 giugno, dovranno affrontare la prova scritta di italiano indipendentemente dall’indirizzo di studi.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha appena firmato il decreto che ufficializza le materie della seconda prova scritta per i maturandi. Si comincia con i tradizionali Greco per il liceo classico e Matematica per il liceo scientifico anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo.

Leggi anche: “Quanto costa la super scuola di Isabel”. Ilary Blasi, la figlia pronta per tornare sui banchi: la retta





Le materie per il secondo scritto agli esami di maturità del 20 giugno

Al liceo linguistico ci saranno Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico mentre per il liceo delle scienze umane la materia sarà Scienze Umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale). Al liceo artistico gli studenti affronteranno il secondo scritto sulle discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi. Per il liceo musicale ci sarà Teoria, analisi e composizione, al liceo coreutico Tecniche della danza.

Agli istituti tecnici ci sarà Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo. Poi Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. Progettazione multimediale per il secondo scritto all’indirizzo “Grafica e comunicazione” e Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

L’esame di maturità 2024 prevede una prova scritta di Italiano comune a tutti gli indirizzi, poi una prova scritta su disciplina/e caratterizzanti l’indirizzo. La terza prova è prevista solo per alcuni indirizzi (sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d’insegnamento slovena). Infine ci sarà un colloquio per verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare.

I 100 punti della valutazione finale saranno così ripartiti: massimo 40 punti a disposizione della commissione credito scolastico; massimo 20 punti per il primo scritto; massimo 20 punti per il secondo scritto e massimo 20 punti per il colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Le commissioni sono formate da 3 professori interni, 3 esterni e un presidente esterno.

“Mi vuoi sposare?”. La proposta di matrimonio in classe: la prof resta senza fiato