Mattia è morto a 19 anni: l’incidente dopo una serata con gli amici. Un lutto che ha sconvolto un’intera comunità quello che ha colpito la cittadina domenica 22 ottobre 2023. Erano le prime ore del giorno quando la macchina di Mattia Tancini si è andata a schiantare su un albero. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici e alle 3 e mezza circa, la sua macchina si è andata a schiantare fuori strada. Per il giovane ragazzo non c’è stato nulla da fare. Siamo a Urbania, provincia di Pesaro Urbino.

Il 19enne stava percorrendo la Statale 745, quella che collega Urbania a Sant’Angelo in Vado. Qui, nei pressi del cimitero, il Fiat Doblò di Mattia Tancini ha perso il controllo e il ragazzo è morto dopo essere rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Immediato l’intervento dei sanitari, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. Il povero ragazzo lascia la mamma, il papà e un fratello più grande.





Era appassionato di calcio Mattia, aveva giocato anche con la squadra della sua città. Poi aveva deciso di lavorare insieme al padre Edoardo, come muratore. L’ex mister della sua squadra, Francesco Cantarini, lo ricorda dicendo: “Ho allenato Mattia nel settore giovanile dell’Urbania, ormai qualche anno fa, di lui ricordo il sorriso splendido”.

E ancora: “Una persona solare, gioiosa, anche un bravo giocatore, che sapeva farsi volere bene per quel suo modo di essere. Mi stringo alla sua famiglia, ringraziandoli per avermi fatto conoscere un ragazzo con una gioia di vivere così straripante. Mancherà moltissimo”. Poco dopo anche il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini, si accoda al cordoglio: “È una ferita enorme per Urbania e per la comunità tutta”.

Poi dice il sindaco: “Conosco la famiglia, tutte persone brave e per bene, alle quali in queste ore ci stringiamo con profondo affetto”. Secondo la stampa locale, i funerali di Mattia Tancini saranno celebrati lunedì 23 ottobre alle 14.30 nella Cattedrale di Urbania. Un’intera comunità è sotto choc e si stringe attorno al dolore di una famiglia devastata dal dolore per la perdita di un bravo ragazzo di appena 19 anni.

