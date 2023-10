Un vero e proprio dramma si è consumato nelle scorse ore. Simone Paradisi è morto dopo un malore improvviso in palestra, nonostante le cure dei medici andate avanti per molti giorni. Si era sentito male mentre durante gli allenamenti e immediatamente era stata chiamata l’ambulanza, che lo aveva trasportato in ospedale. Ha combattuto con tutte le sue forze per riprendersi, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi definitivamente.

Aveva solamente 44 anni Simone Paradisi, morto a causa di un malore inaspettato mentre si stava divertendo in palestra come era solito fare. Tutti lo conoscevano per la sua grande generosità, infatti amava moltissimo aiutare le altre persone e nei suoi confronti era stato dato una sorta di soprannome per testimoniare la sua grande volontà di supportare tutti coloro che necessitavano di sostegni. Ma ora la notizia più brutta ha colpito proprio lui.

Simone Paradisi morto dopo un malore in palestra

Come scrive il Corriere Adriatico, Simone Paradisi è morto per questo malore, un infarto per la precisione, che lo aveva colto in palestra il 6 ottobre, mentre la scomparsa è avvenuta nel pomeriggio del 20 ottobre. Lui lavorava come coordinatore degli infermieri del pronto soccorso e del 118, ma è stato proprio lui a perdere la vita e a scatenare il lutto a Senigallia (Ancona). Inutile il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Torrette di Ancona, dove c’è stata la sua dipartita.

Paradisi era stato dapprima volontario della Croce Rossa e poi infermiere del 118, prima di diventare coordinatore degli infermieri. Era sempre stato attivo durante le emergenze più importanti, infatti era definito l’angelo dell’alluvione per aver aiutato la popolazione sia nel 2014 che nel 2022. La sua famiglia ha deciso di dare l’autorizzazione alla donazione degli organi, volontà espressa in vita anche dallo sfortunato 44enne.

Questa la nota della Croce Rossa, comitato di Senigallia: “Con grande dolore annunciamo la scomparsa di Simone Paradisi, volontario prezioso della Croce Rossa Italiana di Senigallia. Il suo impegno altruistico e la dedizione nel sostenere chi si trovava in difficoltà saranno ricordati come un esempio di generosità. I volontari, i dipendenti e il consiglio esprimono le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.