Malore prima del decollo, immediato l’intervento dei medici dell’aereo. La vicenda è avvenuta a bordo del volo Ryanair, in partenza da Trapani, e diretto a Bergamo. A essere stato colto da un infarto, un ragazzo di appena 21 anniv verso le 7.30 del mattino poco prima della partenza.

Malore sul volo Ryanair, il 21enne salvo per miracolo. Si sarebbe accasciato pochi minuti prima del decollo. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno fortunatamente tratto in salvo la vita del giovane passeggero.





Malore sul volo Ryanair, il 21enne salvo per miracolo

“Siamo felici che tutto sia andato per il meglio – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – e orgogliosi del perfetto funzionamento della macchina aeroportuale in questa situazione di emergenza”. Attimi di apprensione tra i passeggeri che hanno assistito alla scena.

Il ragazzo di 21 anni versava in gravi condizioni. Sul posto il Servizio sanitario aeroportuale “Ontario” contattato dalla torre di controllo del 37° Stormo. Una volta raggiunto l’aereo, il 21enne era disteso a terra nel corridoio, in stato di incoscienza sotto le cure del personale Ryanair che aveva già iniziato le procedure di rianimazione. Grazie all’uso del defibrillatore portato a bordo e con due scariche. Si legge su Trapani.gds: “Provvidenziale l’arrivo della dottoressa Ludovica Pizzi, medico in servizio presso il presidio di emergenza dall’aeroporto di Birgi, intervenuta con un defibrillatore: dopo due scariche elettriche, il cuore del giovane ha ripreso a battere”.

I medici sono riusciti a trarre in salvo la vita del giovane. Immediata la corsa in ambulanza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale S. Antonio di Trapani dove è stato ricoverato in cardiologia. Al momento le condizioni del 21enne sono costantemente monitorate dai sanitari del nosocomio. Si resta in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del giovane.

