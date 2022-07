Clamoroso episodio in Italia: turisti scappano dal balcone del B&B in Puglia per un motivo assurdo. Il proprietario della struttura, dopo essersi accorto della vicenda che lo aveva coinvolto, ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto postando un video eloquente. La notizia è stata raccontata nei minimi dettagli da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, che ha rivelato dunque dei particolari incredibili che hanno lasciato di stucco tutte le persone che hanno osservato le immagini, diventate già virali.

Turisti scappano dal balcone del B&B in Puglia per non farsi beccare, visto che precedentemente avevano commesso qualcosa di pazzesco. L’episodio ha avuto luogo precisamente al Baby Park di Sario Totaro, situato a Conversano, in provincia di Bari, in piazza De Gasperi. I due turisti, si tratta di giovani, sono fuggiti dal balcone quando era calata la notte. Tutto è iniziato nel momento in cui i ragazzi hanno chiamato al telefono e hanno deciso di prenotare una stanza in questo bed and breakfast.





Turisti scappano dal balcone B&B in Puglia per un motivo assurdo

Turisti scappano dal balcone B&B in Puglia, a Conversano, perché non hanno intenzione di saldare il conto. A spiegarlo è stato il titolare, che ha dunque pubblicato il filmato inequivocabile che mostra la fuga dei due giovani. Questi ultimi avevano chiesto di pagare il giorno successivo e di ottenere anche uno sconto, concesso. Ma il titolare si è accorto il giorno dopo della mancata presenza degli ospiti e il signor Totaro ha dovuto usare una scala per entrare nella stanza, che era stata chiusa all’interno.

Turisti scappano dal balcone B&B a Conversano per non sborsare i 40 euro dell’alloggio notturno. I due sono stati subito denunciati ai carabinieri, ma il proprietario ha voluto pubblicare il video riguardante la fuga dei clienti. Il titolare ha anche scritto un messaggio, che sa di avvertimento anche nei confronti degli altri suoi colleghi, affinché stiano attenti per evitare di incorrere in altre situazioni simili. E ora i militari, che hanno sicuramente avviato le indagini, proveranno a risalire ai responsabili del fatto.

Queste le parole di Sario Totaro: “AVVERTENZA PER ALTRI BED AND BREAKFAST

Attenzione questi due personaggi ieri ser sono venuti nel mio Bed & Breakfast cercando una stanza per solo una notte quando gli ho dato le chiavi, mi hanno detto di non poter pagare subito e non avevano nemmeno i documenti con sé e che mi avrebbero pagato domani mattina alle sette con i relativi documenti. All’ 1.30 di notte sono scappati come dei ladri dal balcone. Il video che sto mettendo oscura i volti per motivi di privacy”.

