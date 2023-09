Tragedia a Tarantasca nel cuneese dove una giovane mamma di 44 anni, Erica Auddino, è morta all’improvviso lasciando sotto choc tutta la comunità. La tragedia lunedì 4 settembre intorno alle 20.30. “Quando l’ho saputo non volevo crederci. Una disgrazia che ha colpito e addolorato tutti – dice il sindaco, Giancarlo Armando -. Erica aveva una carica e una solarità contagiose. Amante della buona compagnia, sempre presente alle feste e sagre di paese, quando arrivava si faceva sentire”.

>“Statemi bene a sentire!”. Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino furiosa: volano stracci e urla dietro le quinte. Cosa è successo

“Chiassosa, sempre disponibile al dialogo, una parola buona e un sorriso per tutti. Lascia un grande vuoto. A nome dell’Amministrazione, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari”. A raccontare i dettagli della tragedia il quotidiano piemontese ‘La Stampa’.





Tarantasca, muore all’improvviso giovane mamma di 44 anni

Si legge: “Erica si stava preparando per andare all’ultima serata della festa di San Chiaffredo, quando ha accusato un improvviso malore. A dare l’allarme il marito, al rientro dal lavoro. Poi l’arrivo dell’ambulanza con l’équipe medica del 118. Vani i tentativi di rianimazione. È morta così Erica Auddino, 44 anni, di Tarantasca, mamma di due figli, commessa del Mercatò di via Ponza di San Martino a Cuneo”.

Non è chiaro il motivo ma per che fatale sia stato un infarto. Solo domenica un altro giovane, un giovane papà 42enne, era morto in maniera improvvisa sul suo divano. Damiano Perale, 42 anni di Merano, era morto all’improvviso. Sotto choc la famiglia e la compagna che per prima si è accorta della tragedia e ha tentato di rianimarlo.

A raccontare il dramma è la sorella di Damiano, Chiara: “Domenica pomeriggio dopo pranzo Damiano si è seduto sul divano e non si è più svegliato, hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare”. Poi aggiunge: “Mio fratello era una persona solare, aperta, socievole e sempre disponibile con tutti”.