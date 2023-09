Myrta Merlino su tutte le furie. Nelle ultime ore a puntare il dito contro la conduttrice è stata Karina Cascella proprio dopo l’ultima puntata di Pomeriggio 5. “Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo pomeriggio 5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”, sono state le parole della Cascella.

Myrta Merlino su tutte le furie. Karina Cascella non ha di certo perso l’occasione per esprimere il proprio punto di vista sulla nuova conduttrice di Pomeriggio 5. “Scusate ma devo puntualizzare due cosine. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrice, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione era comunque, dal mio punto di vista, troppo impostato sulla cronaca. Mi fa molto sorridere un fatto”.

Myrta Merlino su tutte le furie. La reazione dopo la decisione della Mediaset

Insomma, il lungo sfogo di Karina non è finito qui. La Cascella ha aggiunto: “Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo il c*lo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Cosina numero 1: Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi per i quali venivo invitata, compreso Pomeriggio5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa”.

Le dichiarazioni della Cascella non sono finite qui e come se non bastasse nelle ultime ore sembra essersi diffuso un retroscena sul dietro le quinte di Pomeriggio 5. Nello specifico, dopo la prima puntata, si è diffusa la notizia che gli autori del programma pare siano stati scoperti nell’ intento di dare, tramite dei cartelloni, suggerimenti e indicazioni alla Merlino. Insomma, stando alle indiscrezioni, questo non sarebbe piaciuto ai vertici Mediaset, che avrebbero dunque deciso di sostituire il regista e collaboratore della conduttrice, Ermanno Corbella con Franco Bianca.

Sulle colonne di TvBlog Corbella ha voluto spiegare l’accaduto specificando che il fatto non sia in alcun modo collegato alle indiscrezioni sulla Merlino. Ma le parole del regista non hanno messo a tacere il gossip. Sarebbero state avanzate alcune ipotesi su una presunta reazione di Myrta dopo aver appreso la notizia dell’allontanamento del regista. Sembra che la conduttrice abbia tirato un caffè addosso a un autore e lanciato un asciugamano contro una parrucchiera.