Si sono vissuti attimi di terrore ad Avezzano all’interno del supermercato Lidl di via XX Settembre. Un uomo di 48 anni, G.M., all’improvviso ha estratto una pistola minacciando altri clienti che non rispettavano la fila. Pare che ci fosse una lite tra clienti che volevano accaparrarsi un prodotto scontato. L’omo, guardia giurata, ha deciso di riportare ordine nel supermercato impaurendo i clienti con una pistola. Il soggetto in questione ha tirato fuori la pistola e l’ha puntata contro il soffitto, generando panico e un fuggi-fuggi generale.

Sul posto era presente un carabiniere libero dal servizio, che intervenendo ha evitato una possibile degenerazione della vicenda. Subito raggiunto da una pattuglia del nucleo radiomobile, già in servizio nella zona, i militari dall’Arma hanno ristabilito l’ordine e la calma tra il gruppo di litiganti, sottoponendo così a sequestro la pistola, nel frattempo riposta dall’uomo sotto gli indumenti indossati.





Lite alla Lidl di Avezzano, un uomo tira fuori la pistola: denunciato

I carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti ad accertare che l’arma estratta durante la lite era regolarmente detenuta dal possessore, risultato titolare di porto d’armi per l’esercizio della professione di guardia particolare giurata. Di quanto accaduto, è stato inoltrato rapporto all’Autorità Giudiziaria per una precisa qualificazione giuridica sul comportamento avuto dal vigilante che ora rischia un procedimento penale per minaccia aggravata.

Il gesto minaccioso sarebbe stato compiuto soltanto per far rispettare la fila. È accaduto di fronte alle porte della Lidl di Avezzano, in provincia de L’Aquila, intorno alle ore 8.00 della mattinata di giovedì 8 settembre, orario di apertura del magazzino. Davanti all’entrata, una ressa di persone accalcate attendeva ansiosamente di varcare le porte per accaparrarsi le offerte del giorno.

A scongiurare il peggio è stato l’intervento di un carabiniere fuori servizio, anche lui in coda davanti al supermercato: con una prova di sangue freddo, il militare è riuscito a convincere la guardia giurata ad abbassare la pistola, in attesa dell’arrivo di una pattuglia di colleghi.Una volta giunti sul posto, i carabinieri di Avezzano hanno subito provveduto al sequestro dell’arma, nel frattempo riposta dall’uomo sotto i vestiti. Solo a quel punto sono stati ristabiliti l’ordine e la calma tra i presenti.

