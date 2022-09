Cadavere trovato in campagna, l’identità è confermata: era scomparso a luglio

Trovato cadavere a Napoli: è del 38enne scomparso il 31 luglio. Come ricostruisce il quotidiano online Cronache campane, il corpo dell’uomo è stato trovato tra Largo Bagnato e via Paci, al confine di Scampia, quartiere nord di Napoli, con Melito, in provincia.

Il cadavere è stato trovato dalla polizia ed era in avanzato stato di decomposizione, cosa che fa pensare che il decesso sia avvenuto diverso tempo fa, forse poco dopo il 31 luglio, quando l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce e i familiari avevano denunciato la scomparsa.





Trovato cadavere a Napoli: è dello scomparso Alfredo Folliero

A denunciare la scomparsa di Alfredo Folliero erano stati proprio familiari, molto preoccupati per non aver ricevuto sue notizie. Il 38enne era stato avvistato a Melito, in provincia di Napoli, sabato 30 luglio ed era diretto, forse in Puglia presso una struttura che lo ha seguito fino a poco tempo fa per problemi di tossico-dipendenza.

Anche sul sito e sui social di Chi l’ha visto? era stato lanciato un appello dalla famiglia, ma purtroppo tutto è stato vano e l’8 settembre il suo cadavere è stato trovato. Al momento della scomparsa Alfredo Folliero indossava una maglietta nera a mezze maniche, dei pantaloncini e delle scarpe bianche.

“Sono preoccupata, potrebbe aver bisogno d’aiuto. Ho chiamato anche la polizia, ma non hanno fatto nulla“, aveva spiegato la madre dell’uomo dai canali della trasmissione di rai Tre e in molti video che sono stati fatti circolare sui socia. disperate della madre. Purtroppo l’8 settembre le speranze sono finite, il cadavere di Alfredo Folliero è stato trovato.

