Tragedia assurda nel Salento. Valerio Troisio è morto ad appena 26 anni a Collepasso, in provincia di Lecce, a pochi giorni dal suo matrimonio. Questo periodo era caratterizzato solamente dai meravigliosi preparativi per le nozze, ma qualcosa di inaspettato e terribile si è verificato da un momento all’altro. Mentre si trovava all’interno della sua abitazione, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. A piangerlo è anche il comune leccese di Taurisano, terra di origine del giovane.

Valerio Troisio è morto subito dopo aver cenato a casa a Collepasso. Presente con lui anche la compagna e futura sposa, con la quale avrebbe dovuto salire all’altare il 24 settembre. E pensare che solamente poco prima era stato impegnato in una partita di calcetto, giocata in compagnia di alcuni suoi amici. Ma nulla aveva fatto presagire il peggio, visto che era rientrato nella sua dimora senza problemi di salute. Si è steso su un divano e da lì a poco la situazione è degenerata fino alla sua dipartita. (Leggi anche Elia trovato morto nel letto a 24 anni dagli amici. Una vacanza da incubo)





Valerio Troisio morto a Collepasso: doveva sposarsi tra pochi giorni

Quando Valerio Troisio ha avuto il malore che gli ha fatto subito perdere conoscenza, la sua dolce metà Debora ha allertato immediatamente i soccorsi. Si è fatto di tutto per fargli ripartire il cuore con le classiche manovre di rianimazione, ma non è stato possibile nemmeno trasportarlo in ospedale. Il 26enne è morto nella sua casa di Collepasso e i sanitari del 118 hanno constatato la sua scomparsa proprio nella sua abitazione. E l’ultimo gesto della sua famiglia ha commosso praticamente tutti.

I familiari di Valerio Troisio hanno deciso di seppellire il giovane con il vestito da sposo, che avrebbe dovuto indossare il giorno delle nozze e che aveva ritirato solamente pochi giorni fa con la sua futura moglie. Dopo la sua morte, sono arrivati sul posto anche i carabinieri, ma essendosi trattato di una morte naturale il pubblico ministero ha dato l’ok per la consegna del cadavere alla famiglia, che ha organizzato i funerali per la giornata del 9 settembre. L’ultimo saluto si terrà a partire dalle ore 16.30.

Valerio Troisio lascia anche sua figlia Amelie, di appena un anno di vita. A dirgli addio anche i genitori Salvatore e Antonella, il fratello Antonio, i suoceri, i nonni, i cognati e tutti i parenti e amici. La camera ardente è prevista in via Principe di Piemonte 218 a Collepasso e le esequie saranno celebrate nella chiesa S.S. Martiri di Taurisano.

