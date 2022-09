Un malore improvviso e Marco Tiberi si accascia al volante della sua auto e muore. Aveva 27 anni e appena finito il turno in ambulatorio. Per il giovane medico non c’è stato niente da fare: quando i passanti e i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che qualcosa che non andava, vista la portiera aperta, purtroppo era già morto.

L’intervento del 118, per quanto immediato, non è servito. Hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, poi hanno dovuto accertare la morte di Marco Tiberi, che non ha fatto in tempo nemmeno a mettere in moto l’auto che l’avrebbe portato a casa dopo il solito turno pomeridiano in ambulatorio.





Marco Tiberi, malore improvviso: morto a 27 anni

La tragedia che ha sconvolto le comunità di Sant’Orso e di Marotta è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 5 settembre. Quella sera il 27enne si è chiuso alle spalle la porta dello studio medico del dottor Costantini, che stava sostituendo per il periodo delle ferie. Questa per Marco Tiberi era una delle prime esperienze lavorative, poi il malore che se l’è portato via.

Tutti ancora sotto choc per l’improvvisa e drammatica scomparsa del giovane medico che, dopo la maturità classica al Nolfi di Fano, aveva dedicato la sua vita a raggiungere il sogno di diventare medico. E ce la stava mettendo tutta, ma il suo sogno è stato spezzato troppo presto. La data dei funerali di Marco Tiberi, stando a quanto si è appreso, non è ancora stata fissata.

Un’altra tragedia poche ore fa. Un’altra vita spezzata troppo presto. Un incidente mortale sulla LungoSavena in territorio di Castenaso, Bologna, avvenuto nella mattina di giovedì 8 settembre ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. Il ragazzo, all guida di un’auto, si sarebbe schiantato frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

