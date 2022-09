“Un volo di 5 metri”. Angelo muore a 22 anni, inutili i soccorsi: una dinamica sconvolgente

Tragedia sulla strada. Lo scontro tra due auto e lo scooter è costato la vita al 22enne originario di Spadafora. Angelo Cannuni muore a causa del violento impatto e dopo un di circa 4-5 metri. Non appena lanciato l’allarme, svariati i tentativi per riportarlo in vita.

Angelo Cannuni muore a 22 anni. Il violento scontro è avvenuto intorno alle 22 del 6 settembre tra il motorino su cui viaggiava la vittima e due auto, una Grande Punto e un’Audi. I mezzi procedevano tra via Kennedy e via Sciascia a Saponara, in provincia di Messina.





Angelo Cannuni muore a 22 anni. Lo schianto tra lo scooter e le due auto è stato fatale

Da una prima ricostruzione dei fatti ancora da accertare, si apprende che Angelo Cannuni si sia schiantato contro la Grande Punto. L’autista del mezzo avrebbe fatto in modo di scansare lo scooter senza riuscirci.

Angelo muore così sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Il giovane aveva frequentato l’Iits Majorana di Milazzo ed era iscritto alla facoltà di Scienze informatiche all’università di Messina: “Innamorato della vita, sempre col sorriso, un ragazzo che si faceva voler bene da tutti”, con queste parole si è espressa Tania Venuto, sindaco di Spadafora.

“La notizia della morte di Angelo mi addolora profondamente, siamo veramente rammaricati e senza parole, queste tragedie non dovrebbero mai accadere”. L’intera comunità resta sotto choc. Il Comune di Saponara proclama il lutto cittadino.

“La mamma del ragazzo è originaria di Saponara – spiega il sindaco Peppuccio Merlino – il giovane aveva tanti amici a Saponara, era sempre da queste parti, qui ci sono ancora tanti suoi parenti. Il loro lutto oggi è anche il nostro. Non doveva finire così”.

