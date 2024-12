Notte movimentata a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, dove un’auto si è ribaltata a una rotatoria, provocando l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Il sinistro ha coinvolto una Bmw, che dopo aver sbandato si è capovolta sulla carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano due persone, ma il passeggero si è allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto in via Alighieri, dove la Bmw ha perso il controllo in corrispondenza di una rotatoria, finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e la polizia stradale di Guastalla, incaricata di effettuare i rilievi per accertare le cause dell’accaduto.





Auto si cappotta nella notte in centro a Castelnovo Sotto



Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 47 anni, residente a Cadelbosco Sopra, che è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Reggio Emilia. Tuttavia, poco dopo il suo arrivo in ospedale, il conducente ha deciso di rinunciare alle cure e si è allontanato spontaneamente dalla struttura sanitaria. Secondo le procedure di prassi in situazioni del genere, è stato disposto un accertamento sullo stato psicofisico dell’uomo al momento dell’incidente, per verificare eventuali condizioni che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Rimane aperta la questione sull’identità del passeggero che si trovava a bordo della Bmw. La persona coinvolta si è dileguata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, lasciando il conducente da solo sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno ora effettuando verifiche per risalire alla sua identità e chiarire il suo ruolo nell’accaduto. La polizia stradale di Guastalla prosegue con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il veicolo, nel frattempo, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

L’incidente in via Alighieri solleva interrogativi, soprattutto riguardo al comportamento del conducente e del passeggero. Perché quest’ultimo ha lasciato la scena? E quali sono le ragioni che hanno spinto il guidatore ad abbandonare l’ospedale? Gli accertamenti in corso potrebbero fare luce su una vicenda che, per ora, resta avvolta nel mistero.