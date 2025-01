Una giovane è stata trasportata in ospedale dopo essersi gettata dal balcone in preda al panico durante un incendio scoppiato in un condominio. L’episodio si è verificato a Sarego, in provincia di Vicenza, nella serata di venerdì 24 gennaio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state originate da un guasto ai contatori elettrici dell’edificio. In pochi istanti, l’intero stabile è stato invaso dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Lonigo, Vicenza e Arzignano, con due autopompe, un’autoscala e una squadra composta da 12 operatori. Grazie al loro intervento, l’incendio è stato contenuto, evitando danni agli appartamenti. Alcuni residenti, bloccati all’interno delle loro abitazioni, sono stati evacuati con l’ausilio dell’autoscala.





Sarego (VI), incendio in un condominio: ferita una ragazza, 9 intossicati



La ragazza, che si trovava al primo piano, si è lanciata dal balcone per la paura, riportando diverse fratture. Subito soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio del 24 gennaio nel condominio situato in via Cesare Battisti a Meledo di Sarego (Vicenza). L’incendio è stato causato da un quadro elettrico, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento.

Nel frattempo, continua da oltre 17 ore l’intervento dei vigili del fuoco ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, dove un incendio ha colpito ieri pomeriggio un’azienda che si occupa della lavorazione e confezionamento di prodotti ittici.

La situazione è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai. Le fiamme hanno distrutto l’intera area produttiva dell’azienda, che si estende su una superficie di circa 7.000 metri quadrati.