“Scusate, ma sono umana anch’io”. Giorgia Meloni, dopo lo scandalo Giambruno si mostra così: “La cattiveria…” (VIDEO)

Giorgia Meloni resta a casa con la figlia: “Sono umana anch’io”. La premier italiana ha disertato, per giusta causa, un evento politico molto importante per il suo partito. Parliamo della kermesse di Fratelli d’Italia che in queste ore si sta tenendo al teatro Brancaccio di Roma. A renderlo noto è l’attuale ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il braccio destro di Giorgia Meloni ha quindi fatto sapere a tutti i presenti in sala, che il Primo Ministro, dopo il ritorno nella notte da Israele, passerà la giornata con la figlia.

>> “Vi dico perché l’ho fatto…”. Fuorionda Andrea Giambruno, Antonio Ricci parla dopo la bufera

Chiaramente tutti non possono che pensare a quello che le è capitato nelle scorse ore: ovvero la separazione con Andrea Giambruno, dopo le terribili frasi pizzicate da Striscia la Notizia. Chiaramente nessuno sa se sia stata la goccia che ha fatto traboccare la loro relazione, tuttavia il tempismo di allontanamento lo fa dedurre.





Giorgia Meloni resta a casa con la figlia: “Sono umana anch’io”

La donna, con un video messaggio da casa, ha tranquillizzato tutti e ha detto: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione sono i militanti di FdI”. E ancora Giorgia Meloni: “Sono in Egitto, qui sono le 6 del pomeriggio, subito dopo il vertice sulla pace volerò a Tel Aviv, per far rientro non so a che ora a Roma. Mi spiace moltissimo, davvero, ma anch’io sono un essere umano”.

Poi Crosetto dice: “È giusto che Giorgia Meloni trovi il tempo per riposarsi. Non la vedo indebolita, la vedo sempre più forte. Ci sono sempre i tentativi di indebolire i governi, con alcuni si riesce con altri no”. Poi ancora la Meloni: “Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi voleremo alti. Sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma? Sinora l’hanno persa solo loro perché le nostre spalle sono larghe, la nostra coscienza è a posto”.

Il mio intervento al Vertice Internazionale del Cairo per la pace pic.twitter.com/hKqj8JUbs8 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 21, 2023

🚨🇮🇹 #Meloni diserta la festa di Fratelli d'Italia ad un anno dalla vittoria alle Politiche: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano. (…) La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima". pic.twitter.com/m0LzLOkSDl — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) October 22, 2023

E ancora: “I nostri obiettivi sono grandi e quello che ha importanza per noi è non deludere l’Italia e gli italiani. Vi voglio bene”. Sono momenti di grande tensione e dolore per Giorgia Meloni, dopo i fatti privatissimi dell’ex compagno. Sembra tuttavia che la donna abbia già ricevuto gesti di stima e solidarietà bipartisan da tutto il mondo della politica e non solo.

Leggi anche: “Beccato lì, con loro”. Andrea Giambruno, prime immagini dopo lo scandalo: dove è stato pizzicato