Andrea Giambruno, spunta la prima foto dopo il polverone mediatico. Non sono di certo momenti facili per il giornalista alle prese non solo con problemi di natura sentimentale, ma anche lavorativa e mediatica. Sul tavolo infatti anche i fuorionda tanto discussi che hanno attirato l’attenzione di molti. Nelle ultime ore, poi, la prima foto di Giambruno fa il giro del web: ecco come è stato ‘beccato’ l’ormai ex compagno della Premier Giorgia Meloni.

La prima foto di Andrea Giambruno dopo il polverone dei fuorionda. Al centro del mondo del gossip ancora il caso dell'ex compagno di Giorgia Meloni: come sta vivendo esattamente queste ore in cui non si parla di altro se non di lui? La foto in questione lo ritrae in un centro commerciale di Bergamo insieme alla figlia Ginevra. Ma non sono da soli.

Andrea Giambruno non è infatti apparso molto disteso in volto e il motivo è ben comprensibile. Nello specifico, l’ex di Giorgia Meloni è stato pizzicato al centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio, a Bergamo, insieme a sua figlia Ginevra. Insieme a loro anche la cuginetta della bimba più altre persone di cui però non è nota l’identità, forse altri parenti o amici.

Andrea Giambruno indossa abiti dal gusto casual, adatti per restare comodi nel corso di un pomeriggio distante da impegni lavorativi. Look total black e sul volto un’espressione non del tutto serena. Effettivamente la situazione per lui non sembra essere delle migliori e resta ancora da capire molto anche del suo futuro rapporto con Mediaset.

In ogni caso a difesa dell’ex compagno di Giorgia Meloni è intervenuta di recente anche la collega Simona Branchetti nel corso di una lunga intervista per La Repubblica: “Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori”.