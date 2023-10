“Cosa faceva in studio…”. Caso Giambruno, Simona Branchetti è la prima collega che parla dell’ex di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, riflettori accesi ancora sull’ex compagno di Giorgia Meloni. Un annuncio ufficiale in cui la Premier ha confermato il capolinea raggiunto con il giornalista, poi il clamore mediatico intorno alla vicenda: il mondo del gossip sta impazzendo, andando a caccia della verità. Non solo la vicenda della rottura in sè, ma anche molto altro continua a orbitare intorno alla faccenda. Prima che Giorgia Meloni nella mattinata del 20 ottobre annunciasse l’addio al compagno Andrea Giambruno, erano state mandate in onda alcune sue affermazioni bollenti durante il dietro le quinte della trasmissione Diario del Giorno. Adesso parla la collega e smentisce tutto.

Simona Branchetti su Andrea Giambruno, arriva la smentita. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono separati: questa la notizia choc cha aperto la mattinata del 20 ottobre, infatti improvvisamente e senza che ci fossero state avvisaglie, la premier ha deciso di comunicare a tutti la fine della relazione sentimentale con il giornalista. I due sono stati legati sentimentalmente per 10 anni, quindi dal 2013 ad oggi, e hanno anche concepito una bambina, la loro unica figlia Ginevra, che circa un mese fa ha festeggiato il suo settimo compleanno.

Simona Branchetti su Andrea Giambruno: fuori la verità della collega

Il clamore mediatico non si arresta circa i motivi che avrebbero condotto alla decisione definitiva, e nelle ultime ore anche Simona Branchetti ha pensato di intervenire sul ‘caso’ dicendo la propria. Nel corso di una lunga intervista per Repubblica, la giornalista ha messo in chiaro che no, tra loro non c’è mai stata alcuna relazione. Simona Branchetti non ha solo smentito le voci sul loro conto, ma anche provato a spiegare qualche dettaglio che proverebbe la buona fede di Giambruno.

“Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori”. Continua Simona a difesa dell’amico: “Io e Andrea ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nella stessa azienda e siamo andati spesso a pranzo insieme, anche con amici comuni: un gruppo consolidato col quale di tanto in tanto ci si vede. Non c’è mai stato nulla da nascondere. Quindi, uscire una sera per una pizza è una cosa normale”, ha ribadito.

E ancora: “In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate”. Mentre sul rapporto con Giorgia Meloni: “Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale. Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia. Certo, noi lo avevamo avvertito che esporsi in video era una scelta rischiosa, ma lui ha sempre difeso il suo lavoro e il diritto a esercitarlo”.