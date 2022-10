Governo, Sergio Mattarella ha deciso. Le parole di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni sarà il nuovo Premier d’Italia. La tanto attesa seconda giornata di consultazioni al Quirinale è arrivata e con essa anche la riunione tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la leader di Fratelli d’Italia. La premier in pectore si è presentata dal Presidente della Repubblica con l’intera forza di coalizione (Salvini e Berlusconi in prima fila) per dare un messaggio di unità alla più alta carica della nazione. Alla fine e a differenza di quelli con l’opposizione, l’incontro tra Sergio Mattarella e la delegazione del Centrodestra è durato 11 minuti.

Al termine ha parlato il futuro Primo Ministro, Giorgia Meloni e ha dichiarato: “Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato un’indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo”. Attesa per l’incarico che probabilmente arriverà nel pomeriggio.

Poco dopo sempre la leader di FdI ha detto: “Attendiamo le determinazioni del presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile”. Dello stesso atteggiamento Salvini che ha poi dichiarato alla stampa: “Al Quirinale, con l’obiettivo di dare un governo di centrodestra all’altezza delle aspettative”.

Il capo del governo designato si è presentata alla consultazione con un completo scuro elegante giacca e pantaloni. Niente capelli sciolti stavolta, ma a coda di cavallo con due ciocche ai lati del volto.

La Meloni sfoggia un tailleur (capo d’abbigliamento intramontabile della moda femminile) composto da due ‘pezzi’, giacca e pantalone blu navy, camicetta in tinta, su decolletè neri. La leader di via della Scrofa arriva al Quirinale con occhialoni neri, che toglie all’ingresso. Lo stile, anche questo non passa di certo inosservato.

