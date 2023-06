Estate 2023, ecco le spiagge più belle d’Italia: 21 località premiate e la numero 1 in assoluto

Dov’è il mare più bello in Italia? Come ogni anno Legambiente e Touring Club Italiano premiano le località che ai propri luoghi e territori di eccellenza hanno saputo unire strategie di sviluppo sostenibile. In totale sono 21 le località che conquistano le 5 vele blu, il punteggio massimo. La classifica premia non solo la purezza delle acque, ma più in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. La Guida Blu rappresenta quindi un ottimo strumento di orientamento per i turisti più esigenti.

La guida “Il Mare Più Bello d’Italia” del 2023 conferma al primo posto la Sardegna che ospita 7 tra le migliori località. Al primo posto c’è Baunei, in provincia di Nuoro, stesso risultato dell’anno scorso. La seconda regione col maggior numero di località con 5 vele blu è la Toscana che conta 4 luoghi. A seguire ci sono la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2 località. Entrano in classifica anche la Basilicata e la Calabria. Per quest’ultima si tratta di una novità: la località premiata con 5 vele blu è Tropea.

Quali sono le località italiane col mare più bello

Durante la premiarazione sono state anche assegnate 9 targhe alle località con le migliori pratiche di gestione della costa. Particolare attenzione è stata data al tema del congestionamento. Dopo i tempi delle vacanze di prossimità del periodo della pandemia, gli italiani hanno ripreso a muoversi. E così siamo tornati alla situazione del 2019 con tante, troppe persone concentrate in alcune località costiere, le più ricercate dai turisti.

A questo proposito la località prima in classifica, Baunei (Nu), ha adottato già da diverso tempo una strategia particolare. Parliamo del “numero chiuso”, rinominato in modo meno elitario “numero comodo”. In sostanza soltanto un numero limitato di persone può fruire di questa bellissima spiaggia. In questo modo il turismo è realmente sostenibile per l’ambiente.

Le altre località premiate con 5 vele blu in Sardegna sono Domus de Maria (Su), Bosa (Or) e Cabras (Or), con l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre. Poi ci sono Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss) nel tratto di litorale nord orientale. In Toscana gioiscono l’Isola di Capraia (Li) e, in Maremma, Castiglione della Pescaia (Gr), poi l’isola del Giglio (Gr) e di Capalbio (Gr).

In Puglia 5 vele blu per Nardò (Le) poi Porto Cesareo (Le) e Vieste (Fg) nel Gargano, new entry. In Campania, 5 vele assegnate a Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa), terza nella classifica generale, e poi a San Giovanni a Piro (Sa) e a San Mauro Cilento (Sa). In Basilicata rientra in questa speciale classifica il comune di Maratea (Pz). La Sicilia, invece, vede premiati i due comuni isolani di Pantelleria (Tp) e di Santa Marina Salina (Me).

