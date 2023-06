Sono ancora tutti sconvolti per la morte di Manuel Proietti, il bambino che ha perso la vita in un grave incidente stradale a Roma dopo che un Suv si è schiantato con la Smart guidata dalla mamma del piccolo. Sono in corso le indagini per capire cosa sia esattamente accaduto in quei frangenti, anche se si ipotizza che gli youtuber dei TheBorderline a bordo della Lamborghini stessero facendo una sfida, che prevedeva 50 ore consecutive alla guida.

E nelle ultime ore è intervenuto il papà del piccolo. La morte di Manuel Proietti, il bambino di soli 5 anni, ha ovviamente sconvolto il genitore della vittima dell’incidente. La mamma e la sorellina della vittima sono riuscite a salvarsi, nonostante abbiano riportato delle ferite nell’impatto. Sotto la lente di ingrandimento c’è adesso il cellulare di colui che è indagato per omicidio stradale, ovvero il conducente Matteo Di Pietro, trovato positivo ai cannabinoidi.

Morte Manuel Proietti, cosa ha detto il papà del bambino deceduto nell’incidente

Parlando dunque delle indagini degli investigatori per capire cosa abbia causato la morte di Manuel Proietti, si sta puntando l’attenzione sul cellulare del ragazzo che ha urtato la macchina nella quale c’era il bambino, poi deceduto per quel terribile incidente. Gli inquirenti sperano di comprendere definitivamente se siano stati fatti dei filmati prima, durante e dopo il sinistro mortale, come spiegato dal sito Leggo. E poi sarà effettuata l’autopsia sul bimbo per fare ulteriore chiarezza.

Queste le parole di Marco Proietti su Instagram sullo sfortunato figlio Manuel: “Ti ameremo per sempre. Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da ‘sto mondo infame“. Un dolore enorme quello del padre, che ha ovviamente ottenuto la massima solidarietà da tutti.

Sul luogo dell’incidente sono apparsi tantissimi fiori e peluche per omaggiare Manuel Proietti e sono anche stati scritti dei messaggi tra cui spicca il seguente: “Piccolo angelo, sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la mamma e la sorellina”.