Le frasi choc dei genitori degli youtuber della Lamborghini. Parliamo ancora della vicenda che ha lasciato di sasso l’Italia intera: ovvero il terribile incidente stradale che è costato la vita a Manuel, il bimbo di 5 anni. A raccontare particolari agghiaccianti, è stato il dirigente dell’asilo nido che frequentava il piccolo: “Abbiamo sentito che rassicuravano i figli”. Chiaramente non è questo il problema che ha generato tanta indignazione, ma le parole che questi genitori avrebbero usato per farlo.

Per chi non conoscesse il contesto, ve lo raccontiamo. Alcuni ragazzi, dei famosi creatori di contenuti per social, stavano facendo una sorta di sfida (challenge). Le persone coinvolte in questo incidente si fanno chiamare TheBorderline, canale fondato e di cui è leader Matteo Di Pietro. Dopo una diretta infinita, forse per battere un tempo di durata, la Lamborghini Ursus con a bordo quattro amici Youtuber e TikToker, è andata scattare violentemente sulla Smart della mamma di Manuel.





Le frasi choc dei genitori degli youtuber della Lamborghini

Il piccolo è morto a 5 anni. E chiaramente l’indignazione è salita altissima, prima a Roma, poi in tutta Italia. Un’altra donna, amica della mamma di Manuel, ha dichiarato ai cronisti: “Ho svoltato prima da questa strada, Elena era dietro di me con la sua Smart. Mi sono salvata per un secondo, poi ho percepito che l’aria si è spostata. E ho sentito quel botto tremendo”.

Poco dopo, all’arrivo dei genitori dei 4 YouTuber, i testimoni raccontano quello che è successo. “Abbiamo sentito che rassicuravano i figli – dice Valerio, dirigente dell’asilo nido che frequentava Manuel – e gli ripetevano che era stata solo una bravata, che si sarebbe risolto tutto”. Chiaramente si è trattato di parole che hanno sconvolto tutti e che ora anno puntare il dito non solo sui figli, ma anche sui genitori.

E' indagato per omicidio stradale il ventenne alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente di Casal Palocco. Fuori pericolo la madre e la sorellina del piccolo Manuel, morto nell'impatto. Probabile una sfida web dietro lo schianto https://t.co/EB2vEIpmoB#ANSA pic.twitter.com/lyvwMpUqkz — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 15, 2023

Poco dopo Vito Lo Iacono, uno dei quattro occupanti, sui social ha dichiarato: “Non c’ero io alla guida”. Proprio quest’ultimo, alcuni giorni prima del video che è costato la vita a Manuel, prendeva in giro le Smart che “sono macchine da 300 euro”. Per l’opinione pubblica la colpa è dei ragazzi. Per gli youtuber, invece, il dito è puntato verso la donna: “Ha fatto una manovra azzardata”, si difendono. Solo i rilievi delle forze dell’ordine e il processo faranno luce su quanto accaduto e sulle responsabilità.

