Crollato un palazzo di tre piani a Torre del Greco, si temono morti. Le notizie che stanno arrivando in questi minuti di domenica 16 luglio fanno purtroppo temere il peggio. La palazzina di via Umberto I era abitata e al momento sul posto sono già operativi vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che si stanno dando da fare con i volontari.

C’è da fare in fretta e capire chi c’è la sotto, salvare vite umane, con la massima celerità ma al tempo stesso seguendo le procedure per casi di emerenza come questo. In un documento Inail a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dimeila) si sottolinea che un piano di soccorso e di emergenza è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza.

Cosa fare in casi di emergenza: il piano Inail

In particolare il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare: a chi scopre l’incidente;

a chi è allertato (squadre di intervento);

al centralino telefonico;

alla portineria;

a tutti i lavoratori presenti.

Come riporta il Corsera di Napioli: “Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Ma anche diversi cittadini hanno iniziato a scavare a mani nude tra le macerie per aiutare i soccorritori. Poi sono stati tutti allontanati, ad eccezione dei caschi rossi, per una fuga di gas successiva al crollo”.

I residenti hanno udito un boato all’improvviso intorno a mezzogiorno. Poi “una colonna di fumo ha avvolto corso Umberto, a Torre del Greco in provincia di Napoli. Il fabbricato al civico 61 che si trova all’angolo con vico Piazza, si è sbriciolato in pochi secondi. Lo stabile del centro storico era abitato da alcune famiglie e si temono vittime”.

