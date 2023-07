È finita purtroppo in tragedia. Il cercatore di funghi di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi è stato ritrovato senza vita grazie ad un drone. Il corpo del 63enne, Aldo Romagnoli, è stato trovato dai vigili del fuoco di Teramo nei boschi di Pietralta di Valle Castellana, nel teramano. L’uomo era andato a cercar funghi con due amici. Si erano ritrovati in Abruzzo alle 4:30 e si erano dati appuntamento più tardi. Ma quattro ore dopo solo due si sono incontrati di nuovo.

Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ascoli e Teramo. I pompieri hanno utilizzato un elicottero, diversi droni, unità cinofile e una squadra operativa. Alle ricerche di Aldo hanno partecipato anche i tecnici del soccorso alpino e i volontari della protezione civile. Tuttavia come detto alla fine il corpo è stato ritrovato, grazie a un drone capace di geolocalizzare la posizione del telefono cellulare.

Il momento in cui gli amici hanno temuto il peggio

Si sono insospettiti e spaventati gli amici di Aldo quando lo hanno chiamato più volte e lui non ha risposto al cellulare. Il 63enne non si trovava neppure al parcheggio dell’appuntamento e allora ecco che l’unica cosa da fare è stata chiamare i soccorsi. La Prefettura di Teramo ha attivato i protocolli per la ricerca di persone scomparse operativa a Valle Castellana. Con ogni probabilità l’uomo è caduto in dirupo.

L’uomo si è perso nel bosco di San Germone, zona Fontamore, ad Acquasanta Terme in provincia di Ascoli nelle Marche. Come riportato dal Messaggero oltre all’elicottero del reparto volo di Pescara i vigili del fuoco del comando di Teramo hanno inviato sul posto una squadra con autofurgone Ucl, droni e cinofili.

Sul posto anche i volontari della Protezione Civile e i tecnici del Soccorso Alpino che hanno battutole zone a sud ovest di San Giovanni di Acquasanta Terme e Casanova di Valle Castellana. Il corpo di Aldo Romagnoli, che possa riposare in pace, è stato trovato a circa 5 chilometri a sud-ovest di Pietralta di Valle Castellana.

