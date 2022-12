La fine dell’anno solare si avvicina ed è tempo di oroscopo, di scoprire quali saranno i segni migliori e cosa prevedono per loro le stelle. Arrivano puntuali le previsioni di Branko, uno dei più noti del settore. L’astrologo si sofferma anche sulla politica e sui leader italiani fa alcune rivelazioni. A iniziare da Matteo Renzi, che “può essere frenato solo dalla sua presunzione, ma io sono certo che tornerà in sella”. Meno ottimistico il cielo di Matteo Salvini: “Si è rovinato con le sue mani annunciando la crisi del governo gialloverde nel 2019 e finendo all’opposizione. Aveva un cielo bellissimo, ma non lo ha sfruttato”.

Al Pd va anche peggio per Branko, la cui previsione è tombale: “Le stelle non salvano nessuno di loro”. L’astrologo si sofferma anche sulla guerra in Ucraina: in questo caso le stelle non offrono, purtroppo, “grandi consolazioni”, dice Branko. “Dovremo aprire gli occhi. L’oroscopo di Zelensky “è inquietante”. Non a caso “la sua Luna di nascita lo rende rigido e amante delle armi. I nostri leader dovrebbero pensarci bene prima di seguirlo con tanto entusiasmo”.

Giorgia Meloni, l’oroscopo secondo Branko: “La vedo in gran forma”

Poi è la volta di Giorgia Meloni: Branko mette in guardia la premier e la vuole comunque rassicurare. “Vedo in gran forma il nostro presidente del Consiglio, un tipico Capricorno. Fino a maggio potrebbe avere qualche problema, ma da maggio fino a tutto dicembre 2023 Giove in Toro le offre adeguata protezione”. Insomma potrebbe avere problemi fino a metà anno, poi nella seconda parte gli astri dovrebbero essere dalla sua parte.

Questo però non significa che tutto andrà liscio. Lo confermano gli spostamenti dei pianeti: “I prossimi mesi – prosegue l’astrologo su Chi – saranno difficili ed enigmatici, ma esaltanti. Sempre che le persone intuiscano i segnali che arrivano dal cielo”. Ecco quali sono i segnali: “Per cominciare, Saturno chiude il suo tragitto in Acquario per entrare in Pesci e Plutone entra in Acquario dopo 248 anni. È il primo, vero segnale dell’inizio dell’Era dell’Acquario che secondo alcuni esperti sarebbe iniziata il 1° gennaio 2000, ma che di fatto comincia invece quest’anno. E non in gennaio, ma dopo il 7 marzo, quando si delinea il nuovo quadro astrale”.

Da qui il preavviso di Branko: “La congiunzione Saturno-Nettuno ci riporta al passaggio precedente tra il 1845-1849, gli anni della grande carestia in Irlanda e dell’esodo degli irlandesi verso l’America. L’Europa deve prepararsi all’arrivo in massa di nuovi migranti accettando la severa lezione di Saturno che ci toglierà più di una illusione”.