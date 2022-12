Oroscopo 2023 segno per segno, ci pensa Simon & The Stars a guardare le stelle. Una personalità sensibile, votata all’arte e che ha sempre fatto di lui l’astrologo più amato del web. Simon & The Stars, ovvero Simone Morandi, ha rivelato l’oroscopo in previsione dell’arrivo del nuovo anno e davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno con alla guida del timone Serena Bortone. Le stelle già sanno tutto: ecco le previsioni segno per segno.

L’oroscopo 2023 di Simon & The Stars in diretta tv. Per Simone Morandi leggere il cielo e gli astri è un’arte senza pari: “Il cielo è una meravigliosa mappa. Ma non basta. È una mappa in continuo movimento in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze”, sono queste le parole con cui Simon & The Stars parla dell’astrologia. Non un semplice oroscopo quello di Simon & The Stars ma una vera e propria narrazione che trascina dentro un fascino speciale, quello di movimenti ignoti che transitano nel segno zodiacale di ciascuno. E puntuale come ogni anno, in attesa di dare il benvenuto al 2023, ecco segno per segno cosa hanno previsto le stelle. Per il noto e apprezzato astrologo, nel mese di marzo accadrà qualcosa di decisamente unico: Plutone entrerà nel segno dell’Acquario liberando per tutti energie di cambiamento.

L’oroscopo 2023 di Simon & The Stars segno per segno: cosa prevedono le stelle

Via libera ai sogni a occhi aperti perché il 2023 potrebbe rivelarsi l’anno adatto per realizzarli. Ecco cosa dicono le stelle. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, parola d’ordine sarà ‘osare’ quindi baciati dalla dea della fortuna non lasciatevi scappare opportunità da cogliere al volo. Per i nati sotto il segno del Cancro, avanti tutta con autostima e sicurezza in se stessi, il 2023 potrebbe rivelarsi magico. Per i Bilancia, anima e corpo sul lavoro piuttosto che nelle questioni di cuore. Poi i Capricorno, che dopo tanti dubbi finalmente troveranno le risposte che cercavano da tempo. Ma nello zodiaco, Simon parla anche di Segni Fissi che mostrano fatica al cambiamento.

Toro, armatevi di propositi perché il 2023 potrebbe spalancare nuove porte, quindi grandi possibilità. E anche per i Leoni, pronti a ruggire? Perché il nuovo anno inizia a darvi la carica giusta per riguadagnare l’energia persa in precedenza e vincere, proprio come regine e re dello Zodiaco. Per gli Scorpioncini è finalmente arrivato il tempo di radicare certezze, rapporti stabili e duraturi.

Inarrestabili i nati sotto il segno dell’Aquario. Infine, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Bebè in arrivo per i Gemelli che desiderano diventare genitori, e per la Vergine, via libera all’amore con possibili matrimoni in vista. I Sagittario mettono paletti e riescono a riacquistare spazio vitale e respiro di libertà e indipendenza, mentre per i Pesci ci pensa Venere a sistemare tutto e fare tornare passione e desiderio.