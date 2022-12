Oroscopo 2023, come sarà il nuovo anno. Ormai il nuovo anno è alle porte, manca pochissimo e il 2022 sarà soltanto un ricordo. Come sempre anche in questa occasione l’astrologo Paolo Fox ha svelato cosa prevedono le stelle per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Si parla ovviamente di previsioni che riguardano l’amore, il lavoro, la famiglia, la fortuna, gli amici…

Cominciamo con l’Ariete. Il 2023 sarà un anno “in cui dominerà l’amore, a patto che sia amore vero”. Per qualcuno sarà il momento di convolare a nozze. Altri, invece, con rapporti più fragili, si lasceranno. “Buone le stelle anche per chi cerca nuovi riferimenti sentimentali, ma dopo gennaio sarà importante ampliare il giro delle conoscenze”. Sul lavoro pollice in su per i nuovi progetti e tanta voglia di riscatto dopo i problemi dell’ultimo anno: “ma questo comporterà anche un aumento di respondabilità, soprattutto per chi ha voglia di mettersi in gioco”.

Leggi anche: Nostradamus, la profezia choc per il 2023: “Cosa succede al mondo”





Le previsioni 2023 di Paolo Fox segno per segno

Per il Toro qualche difficoltò a inizio anno, il recupero è previsto per marzo visto che ci sarà l’ingresso di Venere nel segno. A maggio tempo propizio per nuovi incontri. Poi “per chi si vuole sposare inizia una fase decisiva”. Ci sarà anche un “bellissimo transito nel segno” di Giove e “i cambiamenti non tarderanno ad arrivare, anche se molto dipende dal tipo di attività che si sta svolgendo”. Gemelli, anche qui insidie nella prima parte dell’anno. Nel mese di febbraio le stelle saranno contrarie e un chiarimento sarà necessario in primavera. “L’amore porta buone notizie per i single a partire da marzo, mentre chi è rimasto scottato da una precedente relazione si concentrerà su dei rapporti part time”. Sul lavoro no ad ansie per il futuro: “Anche se il desiderio di cambiare è forte sarebbe bene non fare passi avventati”.

Cancro, febbraio porta grandi novità in amore: Venere è positiva e Mercurio nel segno aiuterà i single. Per chi si sta separando, invece, occhio alle pratiche burocratiche: tra marzo e aprile comunque arrivano le soluzioni. Giove resta contrario, ma non per molto. Per i giovani alla ricerca di un lavoro è auspicabile approfittare delle opportunità che capitano. Buone chance per chi lavora a chiamata. Per il Leone da febbraio in poi Venere non sarà più opposta, il che è buono per i sentimenti. Possibile il ritorno di fiamma per chi si è lasciato. Tante novità per chi cerca l’avventura. Sul lavoro permangono le difficoltà: “Non è la voglia che manca ma ci sono dei problemi a livello contrattuale che vanno risolti. Giove è dissonante e così anche se il desiderio di cambiare è forte rimane una certa incertezza per il futuro. Evitare le accelerazioni”.

Vergine, Il 2023 parte sottotono con Venere e Marte contrari che si traducono in qualche tensione di troppo in amore. Per chi sta insieme da molto previsti problemi e contrattempi che uno dei due o entrambi riversano sulla coppia. “Sul lavoro il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove, prima di lasciare il certo per l’incerto è il caso di pensarci bene e non prendere decisioni avventate”. Bilancia, in amore bisognerà aspettare almeno fino a giugno quando Giove non sarà più in opposizione. In generale aumentano le opportunità di fare nuove conoscenze e ciò potrebbe risolvere pure qualche problema di carattere finanziario. “Le novità non mancheranno sul lavoro: i primi mesi dell’anno partono tra segnali positivi e le buone notizie sono in arrivo anche nel mese di maggio”.

Per lo Scorpione inizio d’anno insidioso, meglio evitare le complicazioni e non assumere atteggiamenti orgogliosi. “Nel 2023 potrebbero esserci delle tensioni con il partner, ma nei casi in ui la situazione si è ormai esaurita sarebbe il caso di trovare il coraggio di dire basta, tagliare i rami secchi farà sentire più liberi e proiettati verso nuove persone. Avete desiderio di cambiamento sul lavoro, ma fate attenzione a non fare passi avventati. C’è in arrivo una chiamata, annuncia un nuovo contratto, ma bisogna essere prudenti”.

Sagittario, grande passione già da gennaio. È molto forte il desiderio di avventura è molto forte, c’è la possibilità che inizi una relazione “extra”, di quelle che vanno oltre il legame quotidiano. In generale c’è una rinnovata grinta che spinge ad assumere maggiori responsabilità ma anche maggiori rischi. Sul lavoro Giove porta belle novità. Molto dipenderà dal tipo di attività, ma pollice in su per chi vorrà mettersi in gioco.

Capricorno, alti e bassi in questo 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno. Attenzione soprattutto in amore, specie per quanto riguarda i nuovi incontri e le nuove relazioni. Le nuove storie, infatti, potrebbero essere complicate e conflittuali. Le stelle prevedono un po’ di agitazione nel mese di marzo: cercate di tenere sotto controllo eventuali scatti di rabbia. Andrà molto meglio la seconda parte dell’anno. Momenti speciali in amore a luglio. Acquario, Marte e Venere nel 2023 saranno in ottima posizione, ma occhio ad agitazione e insofferenza in certi periodi dell’anno. A gennaio via libera alla passione, sia per chi vuole una relazione stabile sia per le avventure. Sul lavoro la svolta potrebbe arrivare a giugno con nuove collaborazioni in cantiere. Attenzione, però, a non fare passi azzardati.

Per i pesci nel 2023 le coppie sono più forti del solito. Via le preoccupazioni nella sfera sentimentale e possibilità anche per i single. Sorprese in arrivo a marzo. Per quanto riguarda il lavoro il passaggio di Giove porta protezione, quindi potrete sarebbe il caso di sfruttare la vostra creatività per far decollare un nuovo e importante progetto. A maggio potrebbe arrivare una proposta interessante.

Scompare, inscena la morte e dopo sei mesi chiama a Chi l’ha visto. Federica Sciarelli sconvolta