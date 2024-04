Incidente stradale con il coinvolgimento di alcuni mezzi pesanti, tra cui un autobus e autovetture, lungo l’autostrada A14. Lo scontro tra i mezzi è avvenuto all’interno della galleria Vinci e ha causato un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava sostanze alcoliche, generando un denso fumo nero, visibile da chilometri di distanza.

Sul luogo dell’incidente stradale sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con l’ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro aria.

Incidente in galleria sulla A14, tre camion coinvolti. Chiuso il casello di Pedaso

L’incidente stradale con il conseguente incendio divampato all’interno della galleria, avvenuti precisamente al chilometro 294 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, ha provocato non pochi disagi alla circolazione. A seguito dello scontro si è verificato un incendio. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche la polizia autostradale e il personale medico del 118.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Una persona è morta ma al momento non si hanno informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia stradale ha dovuto bloccare il traffico e convogliare i veicoli diretti verso Pescara nell’uscita di Fermo-Porto San Giorgio per poi farli rientrare in autostrada a Grottammare. L’incidente ha creato non pochi problemi alla circolazione e infatti lungo la A14, da Ancona verso sud, si segnalano code lunghe tre chilometri già da prima dell’uscita del casello di Porto San Giorgio.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. La nube di fumo è visibile fino a San Benedetto. Ci sarebbero un morto e diversi feriti, la vittima sarebbe un passeggero del pullman rimasto incastrato nel mezzo.