Brenda Cuomo è scomparsa nel nulla. La 23enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, ha fatto perdere le sue tracce durante le prime ore del pomeriggio di venerdì scorso. Ora l’Italia intera la cerca senza sosta, e l’augurio è che non le sia successo niente di grave. Brenda, originaria della frazione di Capriglia, a Pellezzano , lavorava come commessa in un negozio della zona Est di Salerno. Da quello che fanno sapere i suoi amici e parenti, la giovane è alta 1.60 mt per 45 chili. Brenda ha una corporatura snella e ha tatuaggi sulle braccia e uno, vistoso, sulla spalla sinistra.

>> Schianto devastante all’alba, 22enne morto sul colpo: un ferito trasportato in ospedale

Come dicevamo, Brenda Cuomo è scomparsa venerdì 30 giungo e la sera stessa è stato denunciato il fatto ai carabinieri di Mercatello. Ma cosa è successo quello strano venerdì? Da quello che raccontano i familiari di Brenda, sembra che la giovane non sarebbe andata a lavoro. Avrebbe detto alla madre che sarebbe rimasta a casa perché la sera prima aveva fatto molto tardi e non si sentiva bene.





Brenda Cuomo è scomparsa nel nulla

Ma qui il mistero: quando la madre di Brenda torna a casa non lo trova. A quel punto tutti i familiari e gli amici di Brenda hanno dato via a un tam-tam mediatico per cercarla e solo a fine serata, la madre di Brenda ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

La giovane si sarebbe allontanata senza il cellulare ma con la sua automobile, una Renault Clio bianca. La stessa automobile, fanno sapere le forze dell’ordine a Fanpage, sarebbe stata trovata poco dopo la mezzanotte della notte tra venerdì e sabato nel centro di Napoli, in zona Salvator Rosa. Per il momento le ricerche e le indagini relative alla scomparsa della giovane Branda Cuomo sono a carico dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino.

Sembra che i militari, nelle scorse ore, abbiano ascoltato le persone che frequenta la ragazza. Parliamo degli amici più stretti di Brenda: gli stessi che avrebbero tra l’altro riferito di averla vista turbata negli ultimi giorni. Tuttavia, almeno secondo i genitori della 23enne, Brenda non aveva nessun problema. I familiari escludono problemi di droga e depressione.

Leggi anche: “Ho ricevuto una telefonata”. Scomparsa Kata, il padre ha raccontato tutto agli inquirenti