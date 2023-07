Leila è morta, il suo cuore si è fermato per sempre. Dramma in Italia dove una famiglia viene nuovamente distrutta dopo la perdita già di un altro figlio. Questa è la terribile vicenda di Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e della sua famiglia. La piccola se n’è andata dopo due settimane di agonia in conseguenza ad un terribile incidente automobilistico. Leila aveva sùbito un terribile colpo durante l’incidente e per lei si è messa subito male. La famiglia era in partenza per le vacanze estive: era il 14 giugno 2023.

>> Brenda Cuomo, scomparsa nel nulla venerdì pomeriggio: ora il colpo di scena a pochi km da casa

Figlia di Gentjan Kurti, dopo l’incidente è stata immediatamente ricoverata in ospedale ed è finita in coma per due settimane. Alla fine però il suo cuore si è fermato: “Abbiamo sperato fino all’ultimo battito”, racconterà poco dopo il papà al Resto del Carlino. L’uomo vuole un responsabile per la morte della bambina adesso. È lui stesso a raccontare cosa è successo. L’auto in cui viaggiava insieme alle due figlie era appena uscito a Borgo Panigale.





Leila è morta, il suo cuore si è fermato per sempre

La sua machina era ferma e in coda a causa di un incidente. La famiglia era quindi in coda quando ad un tratto l’auto è stata colpita violentemente da un altro veicolo giunto a velocità estrema. La botta è stata atroce: sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo della piccola dall’auto e gli altri occupanti.

Parliamo del papà di Leila, 41 anni, Leila stessa e la sorellina più piccola, rimasta miracolosamente illesa. La famiglia era in partenza per l’Albania, dove l’avrebbe raggiunta anche la mamma una volta cominciate le sue ferie. È proprio il papà che racconta sui social quello che è successo: “Oggi la nostra piccola principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marjo”.

E ancora: “La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio, un abbraccio forte da tutti noi”. Per i cittadini di San Polo è chiaramente lutto cittadino, così come annunciato dal sindaco del posto. L’uomo, emigrato in Italia dall’Albania nel 1981, avevano già perso un figlio di 5 anni nel 2014. Questo un altro dramma.

Leggi anche: “Come a Casal Palocco”. Contromano con il suv Tesla, ragazzi travolgono un’auto: morta una donna