Dopo quello di Casal Palocco in cui ha perso la vita Manuel Proietti, cinque anni, un altro incidente mortale è avvenuto sulle strade di Roma. Un suv, contromano, una Tesla guidata da un ventenne, ha travolto un’auto sulla Laurentina. Morta la donna, 67anni, che era alla guida dell’utilitaria. A bordo del grosso c’erano in tutto cinque giovani, di questi quattro sono rimasti feriti. I giovani rimasti feriti nell’incidente stradale, due ragazzi e due ragazze, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, uno dei quattro ha riportato la frattura di un braccio. Sul caso indaga la polizia locale di Roma Capitale, intervenuta sul luogo dell’incidente, che ha sequestrato i telefoni cellulari dei ragazzi che si trovavano a bordo del suv. Gli agenti vogliono capire se i ragazzi stessero facendo video o dirette sui social al momento dello schianto con l’utilitaria guidata dalla vittima.

Roma, suv con 5 ragazzi a bordo si schianta contro un’auto: morta una donna

Sul caso è intervenuto anche Paolo Colangelo, presidente della Confarca, confederazione delle autoscuole che si sta battendo da anni per l’introduzione dei corsi sulla sicurezza stradale propedeutici all’esame per la patente di guida: “L’incidente che si è consumato ieri sera sulla Laurentina, in cui un Suv con alla guida un ventenne avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo ed uccidendo una donna a bordo della propria vettura, è l’ennesima dimostrazione che i ragazzi oggi non sono consapevoli dei rischi connessi alla guida di un veicolo”.

Paolo Colangelo ha parlato soprattutto delle auto di grossa cilindrata, come quella che appena dieci giorni fa ha ucciso il piccolo Manuel Proietti: “Specialmente un Suv come una Tesla altamente prestazionale e che pone l’accento sulla poca conoscenza delle auto ibride ed elettriche”, ha concluso il presidente della Confarca, confederazione delle autoscuole.

L’ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi effettuati dalla polizia stradale, è che l’auto condotta dal ventenne viaggiasse ad una velocità elevata e che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l’altra corsia e finendo la sua corsa contro la Lancia Ypsilon guidata da Simona Cardone, 67 anni. Dopo l’incidente sono emerse notizie choc, perché secondo quanto riportano i quotidiani, pare che alcuni automobilisti che transitavano su via Laurentina, poco prima dell’incidente, avrebbero avvertito le forze dell’ordine di un suv che andava a velocità elevata contromano.