Bimba di 6 anni muore soffocata da una mozzarella. È questo quello che è capitato a Vieste, in provincia di Foggia. La piccola è rimasta senza respirare per troppo tempo e il cervello ha smesso di funzionare dopo troppi minuti senza ossigeno. La morte di Aurora Conte, questo il nome della piccola morta ieri, ha lasciato senza parole un’intera comunità. L’unico che è riuscito a prendere la parola e manifestare tutto il suo dolore è il sindaco della cittadina pugliese Giuseppe Nobiletti. Il primo cittadino su Facebook scrive: “Sono profondamente addolorato nell’aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Aurora Conte una bambina di Vieste dell’età di soli sei anni”.

>> “Eccoci”. È nato Niccolò, il primo figlio della coppia vip. Auguri su auguri dagli amici famosi

E ancora: “Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento”. E ancora il sindaco di Vieste dice: “Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonchè la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”.





Bimba di 6 anni muore soffocata da una mozzarella

C’è da dire che la triste vicenda di Aurora Conte non è unica nel suo genere. Soltanto il 13 marzo scorso è accaduta la stessa cosa a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Era lunedì 13 marzo e qui un bimbo di 5 anni ha ingoiato un pezzo di pane, che lo ha soffocato. Anche in quel caso i genitori hanno prontamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati l’elisoccorso e un’ambulanza.

Anche in questo caso, nonostante la celerità dei paramedici, non si è potuto far altro che constatare la morte del piccolo all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato in condizioni disperate. Altro caso circa 10 giorni prima: anche questo caso riguarda una bimba. La piccola aveva appena otto mesi ed è deceduta dopo aver trascorso quasi una settimana in terapia intensiva.

Sembra che la neonata stava mangiando e un boccone le è andato di traverso provocandole una crisi respiratoria. Era il 27 febbraio scorso. Insomma, quello di Aurora Conte è solo l’ennesimo caso di una tragedia che spesso capita.

Leggi anche: “È morto, siamo distrutti”. Lutto nella famiglia di Don Matteo e nella Rai, Carlo Conti dà la dolorosa notizia in diretta