È nato Niccolò, il primo figlio della coppia vip. La lieta notizia arriva direttamente dall’ospedale, da dove i neo genitori hanno aggiornato i follower. “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”, la didascalia lasciata dal papà alla foto di famiglia, per la prima volta in tre. La gravidanza era stata resa nota a novembre scorso. Per l’occasione lei aveva organizzato una sorpresa: aveva deciso di comunicarglielo a San Pietro, a Roma, porgendogli una scatolina dove al suo interno c’era il test di gravidanza positivo.

Successivamente, poi, è arrivato l’annuncio del sesso: un maschietto per la coppia ufficialmente insieme dall’estate 2022. All’ormai tradizionale gender reveal party, i palloncini hanno rivelato un fiocco celeste da appendere alla porta. Quindi il nome scelto svelato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina hanno parlato anche della nascita del loro amore.

“Si chiamerà Niccolò – hanno detto a Oggi rivelando per la prima volta il nome del figlio – Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”.

Sempre nell’intervista al magazine, Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina hanno spiegato che prima di mettersi insieme entrambi avevano “chiuso le nostre storie passate, poi abbiamo iniziato la nostra relazione”. All’inizio, infatti, fece discutere e non poco questa coppia, ma “nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari – specificò Macchi – Sono uscito dalla relazione (con Anna Pettinelli, ndr) sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall’altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza”.

Ora solo tanta gioia per la nascita del piccolo Niccolò. Come è stato per la notizia della gravidanza, Stefano Macchi e Elisa D’Ospina hanno comunicato la nascita del loro primo figlio tramite Instagram, con due scatti dall’ospedale in cui si vedono i tre felicemente abbracciati e quello di un fiocco celeste con la scritta “Niccolò”. Auguri tanti, anche dagli amici vip come Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci e Pago tra gli altri.