Un messaggio di allarme su tutti i cellulari del territorio italiano. “La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima: non è necessario registrarsi e il proprio numero rimane sconosciuto. Non ci sono dunque implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale. Quando la notifica di IT-alert arriva sul dispositivo blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare”, ha spiegato la protezione civile.

“Per riportare il dispositivo alle condizioni ordinarie di utilizzo è necessario toccarlo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione”. La protezione civile chiederà anche di compilare un piccolo questionario che servirà a fare il tuning del servizio. Si tratta di un test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ‘IT-alert’, per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Come funziona It-alert, il nuovo sistema nazionale di allerta

“Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”, è il messaggio che arriverà sui cellulari. La Toscana è la prima regione e il test è previsto per mercoledì 28 giugno. Poi sarà coinvolto tutto il territorio italiano.

Le prossime tappe saranno le seguenti: 30 giugno Sardegna, 5 luglio Sicilia, 7 luglio Calabria, 10 luglio Emilia-Romagna. Entro la fine del 2023 verranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento. Come si legge su DDay.it “IT-Alert sfrutta la funzionalità Cell Broadcast, ampiamente supportata da iOS e da Android. Su iOS basta andare in impostazioni, notifiche e scorrere fino in fondo, dove troviamo l’impostazione dedicata”.

It-Alert è un sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione civile, ancora in fase di sperimentazione. Una volta operativo invierà messaggi di allarme su tutti i cellulari delle persone che potrebbero essere coinvolte da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Per ricevere il messaggio non c’è bisogno di scaricare alcuna applicazione o registrarsi ad alcun sito. Basta avere il telefono acceso, non in modalità aereo e connesso alla rete.