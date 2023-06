Uomo diventa nonno per la prima volta, il regalo per la nipotina lascia senza parole. Una nascita rappresenta sempre il momento più significativo per una famiglia e questo accade per tutti, nonni compresi. La storia è quella di un uomo multi-milionario che per l’occasione della nascita della prima nipotina non ha certo esitato a fare un regalo che supera ogni aspettativa. E la piccola neonata, che ancora non può comprendere il valore del regalo, si ritrova fin da piccolissima milionaria. Ecco cosa è successo.

Nonno rende milionaria la nipotina appena nata. La storia ha dell’incredibile e vede come protagonisti il multi-milionario inglese Barrie Drewitt-Barlow e la nipotina Marina, data alla luce dalla figlia Saffron. L’uomo, agevolato da una posizione economica agiata, è solito manifestare il suo afetto attraverso regali di vero lusso. Infatti già lo scorso anno Barrie Drewitt-Barlow ha pensato di regalare al figlio appena nato Romeo uno yacht da 2,5 milioni di sterline. E oggi tocca alla nipotina Marina.

Nonno rende milionaria la nipotina appena nata: il regalo lascia senza parole. Una cifra da capogiro per la piccola Marina

Il patrimonio di Barrie Drewitt-Barlow si aggira intorno ai 200 milioni di sterline e per dare il benvenuto in famiglia alla piccola Marina, ha ben pensato di rendere la neonata proprietaria di una villa da sogno e di un fondo fiduciario da 5 milioni. Nonno Barrie questa volta ha decisamente superato se stesso, lasciando tutti senza parole. La notizia viene diffusa su The Mirror che ha dato voce alle parole del diretto interessato che ha raccontato così il momento in cui ha deciso di fare il regalo super lusso alla piccolina di casa.

“Le ho appena comprato una nuova casa questo fine settimana del valore di 1 milione di sterline e ho incaricato un team di interior designer di entrare e ristrutturarla completamente per lei.Aspen ha appena comprato loro una carrozzina e un passeggino Dior da 5.000 sterline. E dal momento che si tratta del mio primo nipote, ho creato un fondo fiduciario di 5 milioni di sterline per lei, quindi è già una multimilionaria“.

Con queste parole e entusiasta di lanciarsi nella nuova avventura nel ruolo di nonno, Barrie non ha dunque esitato a raccontare a tutti la ben pensata. Barrie, 51 anni, ha aggiunto: “Tony Drewitt-Barlow e io non potremmo essere più orgogliosi di Saffron Drewitt-Barlow e Conor Tucker per aver dato alla luce questa piccola principessa per la nostra famiglia. La nostra prima nipote è una nuova principessa da viziare“. Detto fatto.