Alessia Pifferi è rinchiusa in carcere a Milano con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 16 mesi. Per lei è stata attivata la sorveglianza speciale e isolamento per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati nei suoi confronti. Un’indicazione arrivata dal gip Fabrizio Filice e scritta nell’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere: la prescrizione alla casa circondariale di San Vittore è “l’applicazione di un regime di sorveglianza rafforzata per non escludibile rischio suicidiario reattivo”.

A cui aggiungere “la collocazione protetta dell’indagata dato il titolo di reato e la risonanza mediatica che essa ha avuto che potrebbe esporla a pericolo all’interno dell’ambiente carcerario”. Alessia Pifferi continua a chiedere del fidanzato, l’elettricista 58enne di Leffe, in provincia di Bergamo, con cui aveva passato la settimana in cui aveva lasciato la figlia da sola a casa.





Alessia Pifferi in carcere, parla Sara Ben Salha: “Non è un mostro”

L’uomo ha fatto perdere le sue tracce probabilmente perché non vuole avere nulla a che fare con questa brutta storia. Da quando la bambina è stata trovata senza vita, la notizia è diventata di dominio pubblico e Alessia Pifferi è stata arrestata, l’uomo non si fa trovare e non vuol sapere niente di Alessia Pifferi. Potrebbe addirittura aver cambiato numero di telefono e chiudere qualsiasi tipo di rapporto con la donna.

Nelle ultime ore ha parlato di Alessia Pifferi Sara Ben Salha, la ragazza di 20 anni balzata alle cronache per aver fatto da “esca” nella faida tra i rapper Touché e Simba La Rue (il primo sequestrato e picchiato dal secondo). La giovane ha passato alcuni giorni in carcere a San Vittore, proprio di fronte alla cella della 37enne che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, di 16 mesi, mentre trascorreva la settimana con il compagno fuori Milano.

Sara Ben Salha attualmente si trova agli arresti domiciliari e ha raccontato il rapporto con Alessia Pifferi in una intervista al quotidiano Repubblica. La donna avrebbe passato le sue giornate a piangere “sdraiata in silenzio a fissare il soffitto”. “Lei si è aperta molto con me, non nega assolutamente le sue colpe, soffre molto”. La ventenne è rimasta molto colpita dalla vicina di cella, tanto da averle promesso di scriverle: “Non è un mostro ed è sola al mondo, la famiglia le ha voltato le spalle, il compagno è sparito, le altre detenute la odiano”.

Diana, cosa è successo al funerale della bimba morta di stenti. Lacrime e parole choc della nonna