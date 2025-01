Una brutta notizia proprio a pochi giorni dall’inizio del suo primo Festival di Sanremo. Un lutto in famiglia molto doloroso, visto il rapporto stretto che le legava: è morta l’amata nonna. Proprio lei anni prima della conferma ufficiale aveva preannunciato sarebbe salita sul palco di Sanremo dopo averlo visto in sogno. Quattro anni dopo, questo sogno è diventato realtà e la conduttrice sarà al timone del Prima Festival.

Il post fissato in evidenza sul suo profilo Instagram di Mariasole Pollio è proprio dedicato al lei e a questa esperienza che si accinge a fare: “Nonna sono la conduttrice del Prima Festival di Sanremo. Ci vediamo a febbraio”, la didascalia lasciata dopo l’annuncio di Carlo Conti: condurrà Prima Festival 2025 con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi.

Lutto prima di Sanremo 2025: l’addio di Mariasole Pollio

Nel carosello di foto, uno scatto che la ritrae in lacrime e poi alcuni messaggi che la nonna le ha inviato in passato, nei quali le raccontava di avere fatto un sogno in cui era sul palco del Festival di Sanremo, e quello della conferma. Ma ora, a pochissimo dal debutto, la nonna è venuta a mancare: “Ah vita mia… che hai combinato”, esordisce nel lungo messaggio a lei dedicato.

“Oggi la terra perde un uragano, ma il cielo accoglie qualcosa di straordinario – scrive Mariasole Pollio sotto una serie di foto e video con la nonna – Il nostro amore supera ogni comprensione, il nostro amore è eterno… come lo sei tu per me. Chiunque ti abbia conosciuto sa di cosa parlo”. Ma “nessun addio, nessuno strazio, solo buon viaggio… so dove sei, Dio fa e si riprende le cose migliori”.

Mariasole Pollio continua con una preghiera: “Stammi vicino e guai a te se non fai un casino di pazzi da lassù ogni volta che raggiungerò un traguardo… perché d’ora in poi ogni cosa qui sarà per te, ancora e chiù”. “Ci vediamo nei sogni, nei pensieri a Sanremo, tutte le volte in cui vedrò una parmigiana di melanzane”.

“Mo vado perché oggi sono su un set, non ho annullato nulla perché altrimenti tu fai la pazza. Ed ora devi stare serena come meriti. Tua Mariasole”, conclude. Pioggia di cuori e condoglianze per l’attrice e conduttrice che di sicuro non deluderà la sua nonna a Sanremo 2025: da Bianca Balti a Aurora Ramazzotti passando per Mara Sattei. Tanti, tantissimi cuori.