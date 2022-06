“Sta con lui”. Victoria dei Maneskin, beccata: dopo queste foto già si parla di nuovo fidanzato

Dall’esordio a X-Factor al successo all’Eurovision Contest Song passando per la vittoria del Festival di Sanremo. I Maneskin a suon di rock hanno conquistato tutti e la loro fama accresce a dismisura. La notorietà li ha portati a comparire anche sulle copertine e si parla molto della loro vita privata.

Victoria dei Maneskin ha un fidanzato

Victoria dei Maneskin ha un fidanzato? Lei è l’ultima del gruppo ad essere finita al centro del gossip. La bassista della band, che con il suo carisma e il suo fascino ha rapito il cuore del pubblico, secondo il tabloid spagnolo Crush News ha un nuovo fidanzato. Una fuga d’amore all’ombra del Big Ben per Victoria, anche se nulla è stato ancora confermato.

In quel di Londra i due si sono mostrati insieme su Instagram mentre si trovavano in uno dei pub della città e, sempre secondo la stessa fonte, pare che in seguito siano andati insieme in giro per negozi. Solo amici o qualcosa di più? Come detto in precedenza l’artista non ha confermato tale rumors e per avere certezze bisognerà attendere qualche altro giro di orologio.

