Sempre più esuberante e sexy Victoria De Angelis dei Maneskin. La bellissima bassista della band musicale, che ormai sta trionfando in tutto il mondo, ha deciso di sfoderare un super topless senza alcuna censura durante un concerto. Lei si è immortalata davanti a migliaia di persone senza reggiseno e senza coperture, infatti non ha usato oggetti o le sue stesse mani per nascondere almeno i capezzoli, che quindi sono stati visibili. Ovviamente c’è stato il delirio anche e soprattutto sui social network.

Infatti, la foto ritraente Victoria De Angelis dei Maneskin in topless ha fatto il giro della rete in pochissime ore. Le attenzioni si sono spostate dal concerto in sé al nudo dell’artista. Non si è trattato comunque del primo episodio di questo tipo, infatti la giovane è stata protagonista in diverse occasioni di gesti simili. Spulciando tra l’altro il suo profilo Instagram ufficiale, è possibile anche osservare che pubblica spesso e volentieri immagini caratterizzate da sensualità assoluta. (Leggi anche Victoria dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata: la prima foto alla luce del sole)





Una vera e propria esibizione coi fiocchi quella di Victoria De Angelis dei Maneskin, che in topless al concerto ha catalizzato tutta l’attenzione sulla sua persona. Certo, anche i tre componenti maschi del gruppo sono amatissimi anche per quanto riguarda la loro estetica. Le donne impazziscono alla loro visione, ma sicuramente la bellezza di Victoria è qualcosa di sorprendente. Il suo viso angelico, unito ad un corpo perfetto, rappresentano un mix perfetto. E tutti sono caduti ai suoi piedi dopo averla vista senza reggiseno.

A diffondere la foto del topless di Victoria De Angelis dei Maneskin è stato un utente di Twitter. Nell’immagine si può vedere la figura della bassista proiettata su un maxischermo e lei che sul palco è in topless, condividendo ancora una volta la moda del ‘free nipples’, ovvero la fuoriuscita senza alcun tipo di censura dei capezzoli, seguita da diversi personaggi famosi. E siamo certi che questa non sarà l’ultima foto sexy della ragazza, che anche nei prossimi giorni continuerà a strabiliare i suoi fan.

is it really a måneskin gig if vic doesn’t have her tits out? pic.twitter.com/K3JljwdJ5l — ethan torchio his boyfriend (REAL)🌻🍀 (@silkylucifer) August 21, 2022

Victoria De Angelis, classe 2000, è originaria di Roma. Con i Maneskin ha vinto Sanremo 2021 e l’Eurovision Song Contest dello stesso anno grazie alla canzone Zitti e buoni. A fondare il gruppo musicale sono stati proprio la bassista e Thomas Raggi. Per quanto riguarda le sue influenze, ha sempre dichiarato di essere ispirata da Nick O’Malley e anche Kim Gordon.

