Victoria dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata: la prima foto alla luce del sole

Bella, giovane e con un talento più che premiato, e adesso anche super impregnata. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore e lei è apparsa anche sulla copertina della rivista Gente. La foto la immortala mentre cammina al fianco di una ragazza misteriosa che pare essere la sua dolce metà.

Finalmente esce allo scoperto e non solo dal punto di vista professionale. Al centro del mirino del gossip c’è proprio la bassista del gruppo rock italiano ormai diventato iconico sulla scena musicale. Stiamo parlando dei Maneskin e nello specifico della bassista Victoria De Angelis.

Classe 2000 e viso angelico, ma nel suo sguardo anche la determinazione della rock band di cui fa parte. Ma cosa sappiamo di Victoria? Sulla vita da musicista, anche tanto, ma sul piano personale le notizie iniziano a uscire allo scoperto con più gradualità.





A immortalarla in dolce compagnia i paparazzi di Diva & Donna. Ebbene si, Victoria avrebbe una fidanzata e la notizia è stata così riportata anche sul portale TgCom: “Che le due ragazze abbiano già deciso di condividere anche lo stesso tetto o stiano facendo le prove generali non è ancora chiaro. Quello che si sa è che sono state fotografate all’uscita dall’appartamento di Vic. Ma la fidanzata, di cui ancora non si conosce il nome, dopo aver salutato Victoria prende in consegna Chili e, dopo averlo portato un po’ in giro, rientra in casa”.

Non troppo tempo fa proprio durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair, Victoria non avrebbe avuto alcun filtro nel parlare del proprio orientamento sentimentale: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”. Adesso non resta che scoprire il nome della fortunata.