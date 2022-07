La loro storia ormai va avanti da qualche e mese venuta allo scoperto quando Valeria Marini e Eddy Siniscalchi erano stati beccati insieme al mare in atteggiamenti inequivocabili. A dare la notizia, con tanto di foto, era stato il settimanale Diva e Donna. La showgirl 55enne e il manager, di 20 anni più giovane, avevano scelto la Costiera Amalfitana per uscire allo scoperto. Da quale momento in poi i paparazzi si erano scatenati spesso usando anche toni maligni vista la differenza di età.



Ora, intervistato da Fanpage, Eddy Siniscalchi dice la sua. “Non brillo di luce riflessa. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei. Il messaggio è che non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Assolutamente no”.





Valeria Marini e Eddy Siniscalchi, la verità sul loro amore



“Anche perché qualsiasi donna sia stata con me non ha mai avuto bisogno di pagare nemmeno un pacchetto di sigarette”. Valeria Marini, come già sappiamo, non è l’unica donna dello spettacolo ad esser caduta ai suoi piedi. “Ho avuto tante donne famose ma non racconterò le mie avventure, non è corretto. Se invece parliamo di relazioni importanti, prima di Giovanna Rei ho frequentato per circa un anno Claudia Montanarini. È stata una bella storia”. (Leggi anche “Lei era stupenda”. Valeria Marini, commozione e dolore nelle sue parole)



Poi ha parlato del suo rapporto con alcune vip: “Nina Moric è un’amica. Rosa Perrotta è una delle mie più care amiche, la conosco da molto prima del trono di Uomini e Donne. Sophie Codegoni è una conoscente. Francesca Lodo, è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén Rodriguez, che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni”.



Sempre a FanPage, Eddy Siniscalchi ha parlato del suo rapporto con Lele Mora. “Lele è un secondo padre per me, una persona di famiglia. I miei genitori sono suoi amici e lui mi considera un figlio. Negli anni d’oro a Milano l’ho aiutato, lavoravo per lui restando dietro le quinte. Siamo una famiglia perbene che considerava di fiducia. Siamo tra i pochi a essergli rimasti vicini anche quando è stato arrestato”.

