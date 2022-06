Estate in Diretta, Valeria Marini ospite della puntata di oggi 23 giugno. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga confessione davanti a Roberta Capua e Gianluca Semprini ripercorrendo tappe della sua vita, amori e delusioni. Poche settimane fa aveva patito l’ultima. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da Carlo Conti. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio su Valeria Marini e il suo futuro.



Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio da Carlo Conti dopo aver effettuato un provino. “Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”. Negli ultimi tempi avevamo parlato di Valeria Marini perché beccata in compagnia di un uomo. Il suo nuovo fidanzato è Eddy Siniscalchi.

Estate in diretta, Valeria Marini ospite in studio ricorda Raffaella Carrà







Eddy è un amico stretto delle sorelle Jessica e Lucrezia Selassié. Proprio con loro era stato pizzicato subito dopo il GF Vip da Antonio & Antonio, noto ristorante pizzeria sul lungo mare di Napoli. La voce della relazione tra Valeria e Eddy è stata inoltre confermata da persone vicine alla coppia. Non si sa da quanto si conoscano i due, ma la prima foto sul profilo di Siniscalchi risale allo scorso 2 maggio.



Durante la puntata di oggi Valeria Marini ha presentato il suo nuovo singolo: ‘Baci stellari, besame’ che si prepara ad infiammare l’estate, stagione che la showgirl ama particolarmente: “Mi piace vivere la vita con grande ottimismo, l’estate è l’esplosione della vitalità, della gioia di vita, dei baci stellari”, ha infatti ammesso su Rai 1. Durante la puntata c’è stato spazio anche per la commozione. (Leggi anche “Quando Estefania non c’era…”. Beatriz, la bomba su Roger Balduino appena tornata dall’Isola)



Valeria Marini ha infatti ricordato Raffaella Carrà: “Ho voluto fare un omaggio alla stella delle stelle perché il balletto si ispira al Tuca Tuca. Lei era una donna meravigliosa. Quando l’ho incontrata la prima volta mi batteva il cuore, era una donna generosa, era ed è una stella che non tramonta, unica! Lei è presente, sarà per sempre nei nostri cuori”.

“Sta con lui”. Valeria Marini, nuovo fidanzato. Grande amico di Fabrizio Corona, chi è e cosa fa