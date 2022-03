Che fine ha fatto Valeriona nazionale? Intendiamo Valeria Marini, naturalmente. Dopo le sue recenti partecipazioni ad alcuni reality, prima in Spagna con Superivientes poi in Italia al GF Vip, ci stavamo chiedendo dove fosse finita. Per carità, per lei sembra un momento d’oro visto ultimamente l’abbiamo vista anche alle Iene vittima di uno scherzo e poi a Belve. Qui, a tu per tu con Francesca Fagnani, la showgirl ha confessato di aver vissuto un periodo davvero difficile quando aveva appena 15 anni.

“Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta”. Un racconto scioccante e per il grande pubblico inedito. Valeria ha spiegato di aver praticamente rimosso questo evento e di essersi impegnata molto dal punto di vista professionale. Insomma, si è gettata testa e cuore nel lavoro e pare che la ricetta abbia funzionato…





Non solo. Oggi Valeria Marini pare abbia trovato anche un nuovo fidanzato. Come i più appassionati di gossip sicuramente sapranno la soubrette ha avuto una storia con l’imprenditore Gianluigi Martino. Ma la relazione è terminata. Tra l’altro non bene: i due si sono ‘salutati’ con reciprocp scambio di accuse e frecciate. Adesso, tuttavia, sembra che Cupido abbia colpito di nuovo il cuoricino di Valeria.

Valeria Marini sta frequentando in questo periodo il manager Agostino Iacovo. 42 anni, originario di Cetraro, provincia di Cosenza in Calabria, il nuovo compagno dell’ex gieffina è amministratore della società Publidei srl ed è presidente della Genesis Group. Si occupa di spettacolo e in passato ha gestito l’attività di Tony Colombo, personaggio molto noto nell’ambito della musica neomelodica siciliana.

Ma indovinate un po’ chi li ha fatti conoscere? Eh già, proprio lui, Fabrizio Corona. L’imprenditore ed ex re dei paparazzi è tornato alla ribalta qualche giorno fa come ‘terzo incomodo’ tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Corona, ex di Sophie, ne ha dette quattro su questa nuova coppia. In soldoni, non crede che sia vero amore. Ma per un amore che boccia, chissà, forse ce ne sta un altro, quello tra Valeria Marini e Agostino Iacovo che… sboccia! Come si dice, chi vivrà vedrà.