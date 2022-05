Alla fine Roger Balduino ha fatto la sua scelta all’Isola dei Famosi. Durante l’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi è arrivato il tanto atteso confronto tra il modello brasiliano e Beatriz Marino, la ragazza con cui si è frequentato prima di sbarcare in Honduras e conoscere Estefania Bernal. Roger Balduino ha esposto per filo e per segno cosa prova per l’ex fidanzata: “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia”, ha ammesso Roger Balduino.

La scelta di Roger Balduino è stata netta: “A Beatriz voglio benissimo, è una persona importantissima per me, ma la collana la dò ad Estefania perché voglio conoscere il suo mondo anche fuori da qui, è la persona più importante per me qui, con cui parlo di tutto, riesce a tirarmi su”. “Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire”, sono state le parole di Estefania Bernal.





Beatriz Marino storia Roger Balduino Estefania Bernal: “Senza futuro”

Beatriz Marino ha vissuto alcuni giorni a Cayo Cochinos insieme agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ha avuto modo di rivedere e riconquistare il suo ex fidanzato Roger Balduino, ma alla fine quest’ultimo ha scelto Estefania Bernal. La ragazza, una volta finita la sua breve avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi, ha risposto alle domande dei tanti follower su Instagram. E tra questi c’è anche chi le ha voluto domandare se pensa che possa esserci futuro per la nuova coppia: “Secondo me non c’è futuro tra di loro perché Roger non era triste senza di lei…Penso che continuerà il gioco da solo…”. Insomma pensa che si separeranno a breve.

Poi i follower su Instagram hanno chiesto a Beatriz Marino se pensa di rivedere Roger Balduino una volta finita questa lunga avventura all’Isola dei Famosi. La ragazza ha risposto di sì e crede che possa nascere una bella amicizia tra loro: “Penso di sì…Penso che continueremo ad essere amici…Abbiamo un bel rapporto…”. Un altro follower ha invece chiesto se invece è gelosa di Estefania Bernal. Questa volta ha risposto di no, non facendo mistero di non essere gelosa né di lei né del loro rapporto: “Io sono venuta qua in Honduras solo per chiarire il mio rapporto con Roger…”.

Infine le sono state fatte domande sull’esperienza che ha vissuto all’Isola dei Famosi: “È stata davvero dura… Sono piena di punture… Insetti, animali, poi la tanta fame… Non so come non siano ancora impazziti…”. Con tutta probabilità Beatriz Marino sarà in studio all’Isola dei Famosi per fare una breve chiacchierata con Ilary Blasi e per parlare del suo rapporto con Roger Balduino.

“Ilary, ho fatto la mia scelta”. Roger, dopo tanta confusione fine del ‘triangolo’ con Estefania e Beatriz