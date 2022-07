“Ma non è che lei…”. Valeria Marini, l’insinuazione (per niente carina) davanti a tutti

Valeria Marini e la risposta epica all’hater. La showgirl è parecchio impegnata negli ultimi tempi, sia professionalmente che sentimentalmente. Dopo aver partecipato ai reality Supervivientes e Grande Fratello Vip è certa la sua presenza nel cast di “Tale e Quale Show”. Carlo Conti l’ha scelta e Valeriona indosserà i panni di un cantante famoso per imitarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la vita privata, invece, ecco spuntare un nuovo fidanzato.

Si tratta dell’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, di 20 anni più giovane, attivo nel settore finanziario e immobiliare ma molto vicino al mondo dello spettacolo. È molto amico, ad esempio, delle sorelle Selassié. Lui e Valeria ormai non si nascondono più e fanno coppia fissa, anzi la vip ha pure rilasciato delle dichiarazioni ‘hot’ su quello che succede a letto con il suo compagno. In ogni caso recentemente Valeria Marini è tornata – di nuovo – alla ribalta per una sua risposta ad un hater su Twitter.





Valeria Marini risponde all’attacco su Twitter

Evidentemente non ha tutti piace il successo di Valeria Marini che in effetti viene spesso scelta nei cast di programmi, reality e quant’altro. Tanto che un’utente su Twitter ha commentato così la notizia della prossima partecipazione della showgirl a Tale e Quale Show: “Valeria Marini non sanno più dove piazzarla! Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!”. Beh, la risposta della diretta interessata è stata epica…

Conosciuta per la sua ironia e di certo abituata ad essere presa di mira sui social non solo con i complimenti Valeria Marini ha risposto in modo impeccabile alla critica. La vip ha infatti ribattuto: “Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo…”. Che dire? Difficile fare di meglio. Nessun rancore, anzi, hater zittita con classe e ironia.

Volevi farlo tu?💋🌟❤️💋🌟chiederò a Carlo 💋🌟❤️ — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) July 16, 2022

Una risposta che non è piaciuta all’autore del tweet iniziale che infatti ha nascosto le parole di Valeria Marini. Poi ha ribattuto: Io non faccio parte del mondo dello spettacolo, cara. Hanno scartato gli altri che hanno meno visibilità. Non ti devi offendere, perché ti si vede spesso”. A queste parole Valeria non ha replicato, ma d’altra parte in questo momento ha davvero tanto altro a cui pensare: dai suoi numerosi impegni in tv al suo nuovo amore, non è certo un tweet che può preoccuparla…

